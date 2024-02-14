Gemini стає доступним на Android та iOS через спеціальний застосунок

Штучний інтелект від Google Gemini (раніше відомий як Bard) став доступний на iOS і Android за межами США через спеціальний застосунок. На Android Gemini буде доступний через спеціальний додаток, а на iOS – через кнопку у застосунку Google.

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Про це повідомив Джек Кравчик, керівник напряму Gemini.

За його словами, розгортання додатків займе кілька днів і в перший час вони будуть доступні лише ангійською мовою. Згодом компанія введе підтримку японської та корейської мов, а потім – інших мов.

До яких саме країн Gemini стане доступним, поки невідомо, але Кравчик натякнув, що Канада, Латинська Америка, Африка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон стоять на першому місці. Далі "якнайшвидше" слідує Європа.

Слід зазначити, що веб-версія Gemini вже доступна в понад 230 регіонах і підтримує 40 різних мов.

Кравчик додає, що команда також прагне надати більше ясності щодо функцій, які зараз доступні в Gemini і тих, які ще розробляються. Це важливо для нових користувачів Gemini, які можуть не знати, що деякі функції, як-от нагадування, процедури, режим перекладача або сторонні постачальники музики, не підтримуються чат-ботом.

Він запевнив, що Google працює над швидким впровадженням цих відсутніх функцій у Gemini. В компанії також працюють над оновленнями та декількома виправленнями моделі Gemini.

Наразі базова версія Gemini є безкоштовною на Android, але є і розширена версія за 20 доларів на місяць із планом Google One AI Premium. У Google кажуть, що завдяки моделі Ultra 1.0 Gemini Advanced кращий з точки зору міркування, виконання інструкцій, кодування та творчого натхнення.

Він також має перевагу інтеграції з програмами Workspace, як-от Gmail і документи, а в майбутньому буде додано більше програм.

Як отримати доступ до програми Gemini на Android і iPhone

Користувачі Android можуть завантажити додаток з Google Play Store і отримати до нього доступ, викликавши Google Assistant.

Проте, наразі Gemini не готова замінити Google Assistant на телефонах Android, оскільки він не пропонує однакові базові елементи керування. І це ілюструє різницю між обмеженими (але все ще корисними) старими голосовими помічниками та новими чат-ботами, які побудовані на генеративному штучному інтелекті.

"Початок розгортання через виклик Google Assistant — ініціює підключення на місці. Працюємо над тим, щоб чіткіше визначити, які саме функції Assistant працюють, а які доступні зараз. (також працюємо над скороченням цього розриву!)", – сказав Кравчик.

Користувачі iPhone можуть оновити свою програму Google, а Gemini буде доступний як перемикач у верхній частині програми Google. Наразі він з’являється, якщо у вашій ОС вибрано англійську мову.

Додамо, що Google веде перемовини про інвестування сотень мільйонів доларів у стартап із розробки чат-ботів зі штучним інтелектом Character.AI, який прагне залучити кошти для навчання своїх моделей і задоволення попиту користувачів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com