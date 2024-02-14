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ІТ та Телеком
Дата публікації

Gemini стає доступним на Android та iOS через спеціальний застосунок

Gemini стає доступним на Android та iOS через спеціальний застосунок
Gemini стає доступним на Android та iOS. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Штучний інтелект від Google Gemini (раніше відомий як Bard) став доступний на iOS і Android за межами США через спеціальний застосунок. На Android  Gemini буде доступний через спеціальний додаток, а на iOS – через кнопку у застосунку Google.

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Про це повідомив Джек Кравчик, керівник напряму Gemini.

За його словами, розгортання додатків займе кілька днів і в перший час вони будуть доступні лише ангійською мовою. Згодом компанія введе  підтримку японської та корейської мов, а потім – інших мов.

До яких саме країн Gemini стане доступним, поки невідомо, але Кравчик натякнув, що Канада, Латинська Америка, Африка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон стоять на першому місці. Далі "якнайшвидше" слідує Європа. 

Слід зазначити, що веб-версія Gemini вже доступна в понад 230 регіонах і підтримує 40 різних мов.

Кравчик додає, що команда також прагне надати більше ясності щодо функцій, які зараз доступні в Gemini і тих, які ще розробляються. Це важливо для нових користувачів Gemini, які можуть не знати, що деякі функції, як-от нагадування, процедури, режим перекладача або сторонні постачальники музики, не підтримуються чат-ботом.

Він запевнив, що Google працює над швидким впровадженням цих відсутніх функцій у Gemini. В компанії також працюють над оновленнями та декількома виправленнями моделі Gemini.

Наразі базова версія Gemini є безкоштовною на Android, але є і розширена версія за 20 доларів на місяць із планом Google One AI Premium. У Google кажуть, що завдяки моделі Ultra 1.0 Gemini Advanced кращий з точки зору міркування, виконання інструкцій, кодування та творчого натхнення.

Він також має перевагу інтеграції з програмами Workspace, як-от Gmail і документи, а в майбутньому буде додано більше програм.

Як отримати доступ до програми Gemini на Android і iPhone

Користувачі Android можуть завантажити додаток з Google Play Store і отримати до нього доступ, викликавши Google Assistant.

Проте, наразі Gemini не готова замінити Google Assistant на телефонах Android, оскільки він не пропонує однакові базові елементи керування. І це ілюструє різницю між обмеженими (але все ще корисними) старими голосовими помічниками та новими чат-ботами, які побудовані на генеративному штучному інтелекті.

"Початок розгортання через виклик Google Assistant — ініціює підключення на місці. Працюємо над тим, щоб чіткіше визначити, які саме функції Assistant працюють, а які доступні зараз. (також працюємо над скороченням цього розриву!)", – сказав Кравчик.

Користувачі iPhone можуть оновити свою програму Google, а Gemini буде доступний як перемикач у верхній частині програми Google. Наразі він з’являється, якщо у вашій ОС вибрано англійську мову.

Додамо, що Google веде перемовини про інвестування сотень мільйонів доларів у стартап із розробки чат-ботів зі штучним інтелектом Character.AI, який прагне залучити кошти для навчання своїх моделей і задоволення попиту користувачів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко