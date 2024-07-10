Apple стала первой компанией, достигшей рыночной капитализации в 3,5 триллиона долларов

Apple установила новый рекорд, став первой компанией в истории, достигшей рыночной капитализации в 3,5 триллиона долларов. Цены акций компании достигли своего наивысшего уровня – почти 229 долларов за акцию. Об этом сообщает Quartz.

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Несмотря на сложное начало года, Apple удалось значительно улучшить свои позиции благодаря запуску собственной инициативы по искусственному интеллекту под названием Apple Intelligence, представленной на ежегодной Всемирной конференции разработчиков.

Помимо активного развития собственных технологий Apple сотрудничает с лидерами отрасли, такими как OpenAI. В частности, компании работают над интеграцией ChatGPT в операционные системы Apple.

Добавим, что благодаря таким успехам в сфере искусственного интеллекта Apple превзошла Microsoft, став самой ценной компанией в мире с рыночной капитализацией в 3,5 триллиона долларов. Microsoft, со своей капитализацией в 3,47 триллиона долларов, занимает второе место, а Nvidia, с показателем в 3,23 триллиона долларов, занимает третье место.

В свою очередь, аналитики прогнозируют дальнейший рост рыночной капитализации Apple, Microsoft и Nvidia, предполагая, что они могут достичь отметки в 4 триллиона долларов в течение следующего года. Однако, учитывая динамичность рынка и постоянную конкуренцию, сложно предположить, какая из этих компаний первой достигнет этого рубежа.

Источник фото: ua.depositphotos.com