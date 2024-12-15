Apple прекратит продажи нескольких популярных моделей iPhone

Apple объявила о завершении продаж моделей iPhone SE третьего поколения, iPhone 14 и iPhone 14 Plus до конца 2024 года. Это связано с введением универсального стандарта зарядки USB-C, который становится обязательным в Европейском Союзе с января 2025 года.

Об этом сообщает 9to5Mac.

Старые модели iPhone, оснащенные портом Lightning, больше не будут соответствовать политике ЕС. Хотя Apple могла бы обновить эти устройства, добавив порт USB-C, компания решила приостановить их производство, сократив цикл продаж.

Впрочем, потери для пользователей будут минимальными. Весной 2025 года Apple представит iPhone SE четвертого поколения, который, как ожидается, получит экран от края к краю, обновленную камеру и USB-C зарядный порт. По дизайну новый SE будет напоминать iPhone 14.

До этого момента iPhone 14 и 14 Plus обычно оставались бы в продаже до выхода iPhone 17 осенью 2025 года. Однако из-за новых регуляций Apple решила завершить их продажу в ЕС годом ранее.

За пределами ЕС эти модели, вероятно, будут оставаться доступными к дебюту нового SE и завершению их жизненного цикла в 2025 году. Таким образом, завершение продаж iPhone SE третьего поколения и iPhone 14 станет финальным аккордом эпохи портов Lightning для устройств Apple.

Еще в октябре Apple сообщал, что активно работает над новым поколением iPhone SE, которое планируют представить в 2025 году. Новый iPhone SE 4 претерпевает значительные изменения в дизайне и функциональности, получив современный вид, похожий на iPhone 14.

Следует отметить, что в 2024 году впервые за 4 года Арple не попала в топ-5 производителей смартфонов в Китае.