Впервые за 4 года Apple не попала в топ-5 производителей смартфонов в Китае

Компания Apple потеряла позиции на китайском рынке смартфонов во II квартале 2024 года – поставки iPhone в Китае снизились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новый отчет IDC.

Отмечается, что поставки смартфонов на Android по сравнению с прошлым годом выросли на 11%. Это вытеснило Apple из пятерки ведущих производителей телефонов в стране впервые за четыре года. Теперь в топ-5 самых популярных производителей в Китае входят только местные компании, такие как Vivo, Huawei, OPPO, Honor и Xiaomi. Apple при этом занимает шестую позицию.

По данным другой исследовательской компании – Canalys, поставки iPhone за этот период уменьшились на 3,9%, а по данным Counterpoint Research, отслеживающей продажи до конечных покупателей, падение составляет 5,7%.

Издание пишет, что всего несколько месяцев назад казалось, что Apple находится на пути к восстановлению позиций на китайском рынке, когда данные пекинского правительства показали рост более чем на 40% в апреле и мае. Однако в июне поставки упали из-за беспокойства по поводу доходности среди местных партнеров.

В то же время существует некоторая разница между тем, какие данные сообщают правительству и какие данные учитывают в отчете IDC. Национальная статистика отслеживает количество зарегистрированных смартфонов, прежде чем они попадают в магазины. В свою очередь IDC и другие подобные исследовательские компании смотрят на фактические поставки, которые более тесно коррелируют с продажами.

Во II квартале поставки смартфонов в мире выросли на 6,5%

Во втором квартале 2024 года рынок смартфонов достиг объема поставок 285,4 миллиона единиц, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост обусловлен успехами Samsung Electronics и Apple, которые значительно увеличили производство и продажи устройств.

Согласно данным IDC, это уже четвертый квартал подряд, когда рынок смартфонов демонстрирует положительную динамику. Однако спрос на смартфоны остается неоднородным на разных рынках.

Samsung Electronics закрепила свое лидерство на рынке, заняв первое место по объемам поставок во втором квартале 2024 года. Ее доля составила 18,9%, что стало возможно благодаря фокусированию на флагманских моделях и внедрению стратегий, связанных с искусственным интеллектом. Apple заняла второе место с долей рынка 15,8%, улучшив свои показатели в Китае.

Xiaomi заняла третье место с долей рынка 14,8%, продемонстрировав значительный рост на развивающихся рынках и в Китае. Vivo и OPPO разделили четвертую позицию с долями 9,1% и 9,0% соответственно.

Напомним, Apple установила новый рекорд, став первой компанией в истории, достигшей рыночной капитализации в 3,5 триллиона долларов. Цена акций компании достигла пика – почти 229 долларов за акцию. Несмотря на сложное начало года, Apple значительно улучшила свои позиции благодаря запуску собственной инициативы по искусственному интеллекту Apple Intelligence, представленной на ежегодной Всемирной конференции разработчиков.

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