iPhone 17 Pro Max станет первой моделью с тремя 48-мегапиксельными камерами

Apple планирует значительно улучшить камеру в будущих моделях iPhone. Ожидается, что iPhone 17 Pro Max, который должен выйти в 2025 году, станет первым смартфоном Apple с тремя 48-мегапиксельными камерами.

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Об этом пишет Мacrumors .

В своем комментарии для инвесторов, аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал, что ключевым изменением станет внедрение 48-мегапиксельной камеры Tetraprism, которая заменит 12-мегапиксельный сенсор.

iPhone 17 Pro Max получит обновленную 48-мегапиксельную камеру Tetraprism с 1/2,6-дюймовым датчиком CIS. Это изменение улучшит качество фотографий и масштабирования по сравнению с предыдущими моделями.

Таким образом, 17 Pro Max станет первой моделью iPhone, которая будет иметь систему задней камеры полностью из 48-мегапиксельных объективов, включая основной, ультраширокий и телеобъектив. Текущие модели iPhone 15 Pro имеют только один 48-мегапиксельный основной объектив, а также 12-мегапиксельные ультраширокие и телеобъективы.

Ожидается, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max 2024 также получат телеобъективы Tetraprism, которые обеспечат по крайней мере 5-кратное оптическое и 25-кратное цифровое увеличение.

Куо отметил, что еще не уверен, будет ли обновленная камера Tetraprism эксклюзивной для iPhone 17 Pro Max. Если так, обе модели iPhone 18 Pro получат эту технологию в 2026 году. Обновленная камера Tetraprism требует новых призм, имеющих более короткий форм-фактор, что уменьшит высоту камеры.

Заявление Куо подтверждает предварительное заявление Джеффа Пу из Haitong International Securities, отмечавшего, что обновленный 48-мегапиксельный телеобъектив iPhone 17 Pro Max будет оптимизирован для использования с Apple Vision Pro.

Как будет выглядеть iPhone 17

Согласно инсайдам, дата выхода iPhone 17 – сентябрь 2025 года. Пока рано говорить о том, каким будет внешне новый 17 Айфон, однако можно с уверенностью сказать, что это будет интересный и новый девайс. Вероятнее всего, устройство будет иметь традиционную прямоугольную форму с плоскими гранями и закругленными углами.

Также гаджет получит больший экран. Модельный ряд будет выглядеть так:

iPhone 17 – 6,1";

iPhone 17 Plus – 6,7";

iPhone 17 Pro – 6,28";

iPhone 17 Pro Max – 6,86”.

Также ожидается, что телеобъектив с разрешением 48 мегапикселей на iPhone 17 Pro и Pro Max будет оптимизирован для использования с гарнитурой Apple Vision Pro .