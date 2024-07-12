iPhone 17 Pro Max стане першою моделлю з трьома 48-мегапіксельними камерами

Apple планує значно покращити камери в майбутніх моделях iPhone. Очікується, що iPhone 17 Pro Max, який має вийти у 2025 році, стане першим смартфоном Apple з трьома 48-мегапіксельними камерами.

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Про це пише Мacrumors.

У своєму коментарі для інвесторів, аналітик Apple Мінг-Чі Куо сказав розповів, що ключовою зміною стане впровадження 48-мегапіксельної камери Tetraprism, яка замінить 12-мегапіксельний сенсор.

iPhone 17 Pro Max отримає оновлену 48-мегапіксельну камеру Tetraprism з 1/2,6-дюймовим датчиком CIS. Ця зміна покращить якість фотографій та функції масштабування порівняно з попередніми моделями.

Таким чином, 17 Pro Max стане першою моделлю iPhone, яка матиме систему задньої камери повністю з 48-мегапіксельних об'єктивів, включаючи основний, ультраширокий та телеоб'єктиви. Поточні моделі iPhone 15 Pro мають лише один 48-мегапіксельний основний об'єктив, а також 12-мегапіксельні ультраширокий та телеоб'єктиви.

Очікується, що iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max 2024 року також отримають телеоб'єктиви Tetraprism, що забезпечать принаймні 5-кратне оптичне та 25-кратне цифрове збільшення.

Куо зазначив, що ще не впевнений, чи буде оновлена камера Tetraprism ексклюзивною для iPhone 17 Pro Max. Якщо це так, обидві моделі iPhone 18 Pro отримають цю технологію у 2026 році. Оновлена камера Tetraprism потребує нових призм, які мають коротший форм-фактор, що зменшить висоту камери.

Заява Куо підтверджує попередню заяву Джеффа Пу з Haitong International Securities, який зазначав, що оновлений 48-мегапіксельний телеоб'єктив iPhone 17 Pro Max буде оптимізований для використання з Apple Vision Pro.

Як виглядатиме iPhone 17

Згідно з інсайдами, дата виходу iPhone 17 – вересень 2025 року. Поки що рано говорити про те, яким буде зовні новий 17 Айфон, проте можна з упевненістю сказати, що це буде цікавий і новий девайс. Найімовірніше, пристрій матиме традиційну прямокутну форму з плоскими гранями і закругленими кутами.

Також гаджет отримає більший дисплей. Модельний ряд виглядатиме так:

iPhone 17 – 6,1";

iPhone 17 Plus – 6,7";

iPhone 17 Pro – 6,28";

iPhone 17 Pro Max – 6,86".

Також очікується, що телеоб'єктив із роздільною здатністю 48 мегапікселів на iPhone 17 Pro та Pro Max буде оптимізований для використання з гарнітурою Apple Vision Pro.