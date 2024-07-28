Вперше за 4 роки Apple не потрапила в топ-5 виробників смартфонів у Китаї

Компанія Apple втратила позиції на китайському ринку смартфонів у II кварталі 2024 року – постачання iPhone у Китаї знизилось на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на новий звіт IDC.

Зазначається, що постачання смартфонів на Android у порівнянні з минулим роком виросло на 11%. Це витіснило Apple із п'ятірки провідних виробників телефонів у країні вперше за чотири роки. Відтепер до топ-5 найпопулярніших виробників у Китаї входять лише місцеві компанії, такі як Vivo, Huawei, OPPO, Honor та Xiaomi. Apple при цьому посідає шосту позицію.

За даними іншої дослідницької компанії – Canalys, постачання iPhone за цей період зменшилося на 3,9%, а за даними Counterpoint Research, яка відстежує продажі до кінцевих покупців, падіння складає 5,7%.

Видання пише, що всього кілька місяців тому здавалося, що Apple знаходиться на шляху до відновлення позицій на китайському ринку, коли дані пекінського уряду показали зростання більш ніж на 40% у квітні та травні. Однак у червні постачання впали через занепокоєння з приводу прибутковості серед місцевих партнерів.

Водночас, існує деяка розбіжність між тим, які дані повідомляють уряд та які дані враховують у звіті IDC. Національна статистика відстежує кількість зареєстрованих смартфонів до того, як вони потрапляють у магазини. Своєю чергою IDC та інші подібні дослідницькі компанії дивляться на фактичні постачання, що більш тісно корелюють з продажами.

У II кварталі постачання смартфонів в світі зросли на 6,5%

У другому кварталі 2024 року ринок смартфонів досяг обсягу поставок 285,4 мільйона одиниць, що на 6,5% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Зростання зумовлене успіхами Samsung Electronics та Apple, які значно збільшили виробництво та продажі пристроїв.

Згідно з даними IDC, це вже четвертий квартал поспіль, коли ринок смартфонів демонструє позитивну динаміку. Однак попит на смартфони залишається неоднорідним на різних ринках.

Samsung Electronics закріпила своє лідерство на ринку, зайнявши перше місце за обсягами постачання у другому кварталі 2024 року. Її частка склала 18,9%, що стало можливим завдяки фокусуванню на флагманських моделях та впровадженню стратегій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Apple посіла друге місце з часткою ринку 15,8%, покращивши свої показники у Китаї.

Xiaomi зайняла третє місце з часткою ринку 14,8%, продемонструвавши значне зростання на ринках, що розвиваються, та в Китаї. Vivo та OPPO розділили четверту позицію з частками 9,1% та 9,0% відповідно.

Нагадаємо, Apple встановила новий рекорд, ставши першою компанією в історії, що досягла ринкової капіталізації у 3,5 трильйона доларів. Ціна акцій компанії досягла піку - майже 229 доларів за акцію. Попри складний початок року, Apple значно покращила свої позиції завдяки запуску власної ініціативи зі штучного інтелекту Apple Intelligence, представленої на щорічній Всесвітній конференції розробників.

Фото: ua.depositphotos.com