Новая эра связи: iPhone сможет автоматически подключаться к Starlink

Apple тайно сотрудничает с компанией SpaceX и оператором T-Mobile US для внедрения поддержки сети Starlink в последнем обновлении программного обеспечения iPhone.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Обновление программного обеспечения iPhone, поддерживающего эту технологию, вышло в понедельник, 27 января. Оператор T-Mobile открыл возможность регистрации в ранней версии сервиса Starlink для телефонов и на этой неделе включил в тестирование небольшое количество iPhone.

Первые пользователи получили оповещения от T-Mobile, что теперь они могут оставаться на связи, отправляя текстовые сообщения через спутник практически из любой точки мира. Для этого нужно только обновить iOS 18.3.

Сейчас эта функция работает в рамках бета-тестирования у абонентов мобильного оператора T-Mobile на некоторых iPhone на территории США и поддерживает только отправку текстовых сообщений. В дальнейшем SpaceX планирует распространить поддержку на передачу всех видов данных и голосовых звонков, а также сделать функцию доступной у других операторов по всему миру.

Агентство уточняет, что подключение к Starlink планируется сделать доступным в местах, где отсутствует сотовая связь. Пользователи также смогут активировать текстовые сообщения через спутниковое меню для сервиса Globalstar или связаться со службами экстренной помощи через Apple.

Что известно о спутниках Starlink?

Starlink – это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет почти в любой точке Земли.

Спутники Starlink расположены на низкой орбите, что обеспечивает более быстрый доступ в интернет и уменьшает задержку по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. SpaceX постоянно запускает новые спутники Starlink, чтобы расширить покрытие и улучшить качество связи.

"Киевстар" и Starlink подписали соглашение об использовании спутниковой связи в Украине

В декабре 2024 года украинский оператор связи "Киевстар" подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell. Благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран, которая получит доступ к новой услуге Starlink, что значительно повысит устойчивость инфраструктуры связи.

Ожидается, что "Киевстар" станет предоставлять услуги Direct to Cell в четвертом квартале 2025 года. Первый этап предполагает обмен SMS и OTT-сообщениями, а затем появятся возможности голосовой связи и передачи данных.