Apple разрешила переносить цифровые покупки между учетными записями

Компания Apple запустила новую функцию, позволяющую пользователям объединять цифровые покупки из двух разных аккаунтов Apple в один. Это особенно полезно для тех, кто имеет отдельные аккаунты для iCloud и приобретение медиаконтента.

Об этом пишет MacRumors.

Для переноса покупок необходимо подтвердить владение обеими учетными записями с помощью основной электронной почты, номера телефона и пароля, а также активировать двухфакторную аутентификацию.

После объединения дополнительная учетная запись больше не будет использоваться для покупок.

Чтобы начать процесс, нужно войти в аккаунт на iPhone или iPad, убедиться, что в обоих аккаунтах установлена одинаковая страна, и отсутствует остаток на дополнительном аккаунте.

Далее следует перейти в раздел "Медиа и покупки" в настройках, выбрать "Просмотреть аккаунт" и нажать "Перенести покупки".

Apple предупреждает, что после завершения процесса переноса объединенный контент, в том числе музыка, книги, фильмы и подписки, будет доступен только в основном аккаунте, а дополнительный аккаунт станет неактивным для новых покупок.

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