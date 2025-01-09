Apple обещает обновить функцию AI-резюме в iРhone после критики из-за ошибочных заголовков

Компания Apple выпустит обновление для функции AI-резюме в iPhone после обвинений в ее "неконтролируемости" и возможном распространении дезинформации. Об этом пишет AI4Future.

Резкая критика этой функции возникла через инструмент на iPhone и других устройствах, использующих искусственный интеллект для краткого описания длинных уведомлений, чтобы сделать их более удобными для чтения. Однако за последние недели функция вызвала возмущение, в частности со стороны BBC, подавшего жалобу в Apple после того, как функция ошибочно предположила, что подозреваемый в стрельбе Луиджи Манджоне застрелился.

BBC также указало на ряд других проблем, в частности на ошибочное резюмирование заголовка о Рафаэле Надале, вроде бы намекавшем, что он является геем.

"Эти AI-резюме от Apple не отражают – а в некоторых случаях полностью противоречат – оригинальному контенту BBC", – отметили в телерадиовещательной корпорации.

Ранее в BBC призвали полностью отключить эту функцию со стороны организаций, в частности, "Репортеров без границ". Бывший редактор The Guardian Алан Расбриджер заявил BBC, что эта функция "очевидно не готова", "неконтролируема" и может подорвать доверие к новостям, если она не будет удалена.