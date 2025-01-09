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Apple обіцяє оновити функцію AI-резюме в iРhone після критики через помилкові заголовки

iРhone, айфон, смартфон
Коли саме буде оновлено функцію AI-резюме в iРhone, не відомо. Фото: Pixabay

Компанія Apple випустить оновлення для функції AI-резюме в iРhone після звинувачень у її "неконтрольованості" та можливому поширенні дезінформації. Про це пише AI4Future.

Різка критика цієї функції виникла через інструмент на iPhone та інших пристроях, що використовує штучний інтелект для стислого переказу довгих сповіщень, щоб зробити їх зручнішими для читання. Однак за останні тижні функція викликала обурення, зокрема з боку BBC, яке подало скаргу до Apple після того, як функція помилково припустила, що підозрюваний у стрілянині Luigi Mangione застрелився.

Фото 2 — Apple обіцяє оновити функцію AI-резюме в iРhone після критики через помилкові заголовки

BBC також вказало на низку інших проблем, зокрема на помилкове резюмування заголовка про Рафаеля Надаля, яке начебто натякало, що він є геєм.

"Ці AI-резюме від Apple не відображають – а в деяких випадках повністю суперечать – оригінальному контенту BBC", – зазначили в телерадіомовній корпорації.

Раніше у BBC закликали повністю відключити цю функцію з боку організацій, зокрема "Репортерів без кордонів". Колишній редактор The Guardian Алан Расбріджер заявив BBC, що ця функція "очевидно не готова", є "неконтрольованою" і може підірвати довіру до новин, якщо її не буде видалено.

Автор:
Кейт Щеглова