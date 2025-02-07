Apple представить нову версію найдешевшої моделі iPhone SE: що зміниться

Apple готується представити оновлену версію iPhone SE – найдешевшої моделі компанії. За даними джерел, анонс може відбутися вже наступного тижня, а старт продажів запланований на лютий.

Про це пише Вloomberg.

Вперше за багато років Apple суттєво змінить дизайн моделі, наблизивши її до iPhone 14, а також оснастить пристрій штучним інтелектом Apple Intelligence.

Головні зміни в новому iPhone SE

Новий дизайн і Face ID. Застарілий дизайн із кнопкою "Додому", який використовувався з 2016 року, залишиться в минулому. Нова модель отримає збільшений екран та систему розпізнавання обличчя Face ID. Видалення кнопки означає повний відхід Apple від цього елемента дизайну, який існував ще з першого iPhone 2007 року.

Потужніший процесор і власний модем. iPhone SE стане першим смартфоном Apple із власним стільниковим модемом, що замінить компоненти Qualcomm. Пристрій отримає процесор A18, який підтримає нові функції штучного інтелекту Apple Intelligence.

Перехід на USB-C. Новий iPhone SE відповідатиме стандарту USB-C, який Apple почала використовувати у 2023 році. Це дозволить повернути пристрій на ринок ЄС, де старі моделі iPhone SE та iPhone 14 були зняті з продажу через невідповідність регуляторним вимогам.

Потенційне зростання ціни. Нинішній iPhone SE коштує $429, що значно дешевше за звичайний iPhone 16, який стартує з $799. Однак із новим дизайном, Face ID та потужнішим процесором ціна може зрости. Очікується, що вона залишиться конкурентною, наближеною до бюджетних моделей Samsung і Google.

Apple робить ставку на iPhone SE

Продажі iPhone у святковому кварталі 2024 року знизилися на 1%, що гірше за очікування аналітиків. Новий iPhone SE має допомогти компанії відновити зростання, особливо на міжнародних ринках, таких як Китай, Індія та Південно-Східна Азія.

У Китаї продажі Apple впали на 11% у минулому кварталі, тому доступніша модель із сучасними функціями може підвищити інтерес до бренду.

Apple також готує інші новинки

Очікується, що анонс iPhone SE відбудеться одночасно з презентацією бездротових навушників PowerBeats Pro 2. Вони стануть першими навушниками Apple з вбудованим пульсометром, який у майбутньому може з’явитися й в AirPods.

У першій половині 2025 року Apple також планує випустити:

MacBook Air із новим процесором M4,

недорогі iPad,

оновлені моделі iPad Air,

розумний домашній центр із дисплеєм.

Очікується, що офіційний анонс iPhone SE відбудеться без традиційної презентації – Apple просто оприлюднить новинку на своєму веб-сайті.

Нагадаємо, Apple повідомила, що працює над новим поколінням iPhone SE у жовтні 2024 року. Новий iPhone SE зазнає значних змін у дизайні та функціональності та має отримати сучасний вигляд, схожий на iPhone 14.