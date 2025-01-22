Apple представила передрелізну версію iOS 18.3: нові функції і виправлені помилки

Компанія Apple випустила передрелізну версію iOS 18.3 для розробників і публічних бета-тестерів. Оновлення включає нові функції, виправлення помилок і покращення для користувачів iPhone.

Про це пише пише MacRumors.

Нові функції Visual Intelligence для iPhone 16

Оновлення iOS 18.3 розширює можливості функції Visual Intelligence на моделях iPhone 16. Завдяки цьому користувачі зможуть:

Додавати події до календаря, скануючи плакати або листівки;

Швидко ідентифікувати рослини та тварин за допомогою камери.

Покращення підсумків сповіщень

Для моделей iPhone 16, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max оновлення приносить удосконалення системи підсумкових сповіщень:

Додано можливість швидко змінювати налаштування підсумків прямо з екрана блокування;

Оновлений дизайн підсумкових сповіщень тепер виділяється завдяки курсивному тексту та гліфам;

Тимчасово підсумкові сповіщення для додатків новин та розваг не працюють, але будуть знову доступні після відновлення функції.

Виправлення помилок і дрібні покращення

Оновлення iOS 18.3 також містить такі виправлення та вдосконалення:

Калькулятор : тепер повторює останню математичну операцію при повторному натисканні знака рівності;.

: тепер повторює останню математичну операцію при повторному натисканні знака рівності;. Siri : вирішено проблему, через яку клавіатура могла зникати під час введення запиту;

: вирішено проблему, через яку клавіатура могла зникати під час введення запиту; Apple Music: виправлено помилку, через яку відтворення музики тривало навіть після закриття програми.

Повідомляється, що версія iOS 18.3 є остаточною перед публічним релізом і буде доступна найближчим часом, якщо не буде виявлено додаткових помилок. Очікується, що фінальний реліз iOS 18.3 відбудеться наступного тижня одночасно з оновленнями iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, tvOS 18.3, visionOS 2.3 та watchOS 11.3.

У компанії наголосили, що деякі функції можуть бути недоступні в усіх регіонах або на всіх пристроях. Детальнішу інформацію про вміст оновлення можна знайти на офіційному сайті Apple за посиланням: https://support.apple.com/100100.

Нагадаємо, раніше у компанії повідомляли, що iOS 18 запропонує нову функцію безпеки, яка дозволить користувачам блокувати вбудовані додатки, такі як пошта, повідомлення, фото, Safari та інші.

Нова функція забезпечить додатковий рівень конфіденційності, вимагаючи автентифікацію за допомогою Face ID, Touch ID або паролю для розблокування заблокованих додатків.