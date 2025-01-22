Apple представила предрелизную версию iOS 18.3: новые функции и исправлены ошибки

Компания Apple выпустила предрелизную версию iOS 18.3 для разработчиков и публичных бета-тестеров. Обновление включает в себя новые функции, исправление ошибок и улучшение для пользователей iPhone.

Об этом пишет MacRumors.

Новые функции Visual Intelligence для iPhone 16

Обновление iOS 18.3 расширяет возможности функции Visual Intelligence на моделях iPhone 16. Благодаря этому пользователи смогут:

Добавлять события в календарь, сканируя плакаты или открытки;

Быстро идентифицировать растения и животных с помощью камеры.

Улучшение итогов уведомлений

Для моделей iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обновление приносит усовершенствование системы итоговых уведомлений:

Добавлена возможность быстро изменять настройки итогов прямо с экрана блокировки;

Обновленный дизайн итоговых извещений теперь выделяется благодаря курсивному тексту и глифам;

Временные итоговые оповещения для приложений новостей и развлечений не работают, но будут снова доступны после восстановления функции.

Устранение ошибок и мелкие улучшения

Обновление iOS 18.3 также содержит следующие исправления и усовершенствования:

Калькулятор : теперь повторяет последнюю математическую операцию при повторном нажатии знака равенства;

: теперь повторяет последнюю математическую операцию при повторном нажатии знака равенства; Siri : решена проблема, по которой клавиатура могла исчезать при вводе запроса;

: решена проблема, по которой клавиатура могла исчезать при вводе запроса; Apple Music : исправлена ошибка, из-за которой воспроизведение музыки продолжалось даже после закрытия программы.

Сообщается, что версия iOS 18.3 является окончательной перед публичным релизом и будет доступна в ближайшее время, если не будут обнаружены дополнительные ошибки. Ожидается, что финальный релиз iOS 18.3 состоится на следующей неделе одновременно с обновлениями iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, tvOS 18.3, visionOS 2.3 и watchOS 11.3.

В компании отметили, что некоторые функции могут быть недоступны во всех регионах или на всех устройствах.

Напомним, ранее в компании сообщалось, что iOS 18 предложит новую функцию безопасности, которая позволит пользователям блокировать встроенные приложения, такие как почта, сообщения, фото, Safari и другие.

Новая функция обеспечит дополнительный уровень конфиденциальности, требуя аутентификации с помощью Face ID, Touch ID или пароля для разблокирования заблокированных приложений.