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Apple представит новую версию самой дешевой модели iPhone SE: что изменится
Apple готовится представить обновленную версию iPhone SE – самой дешевой модели компании. По данным источников, анонс может состояться уже на следующей неделе, а старт продаж запланирован на февраль.
Об этом пишет Вloomberg.
Впервые за многие годы Apple существенно изменит дизайн модели, приблизив ее к iPhone 14, а также оснастит устройство искусственным интеллектом Apple Intelligence.
Главные изменения в новом iPhone SE
Новый дизайн и Face ID. Устаревший дизайн с кнопкой "Домой", который использовался с 2016 года, останется в прошлом. Новая модель получит увеличенный экран и распознавание лица Face ID. Удаление кнопки означает полный отход Apple от этого элемента дизайна, существовавшего еще с первого iPhone 2007 года.
Более мощный процессор и собственный модем. iPhone SE станет первым смартфоном Apple с собственным сотовым модемом, заменяющим компоненты Qualcomm. Устройство получит процессор A18, поддержащий новые функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Переход к USB-C. Новый iPhone SE будет соответствовать стандарту USB-C, который Apple начала использовать в 2023 году. Это позволит вернуть устройство на рынок ЕС, где старые модели iPhone SE и iPhone 14 были сняты с продаж из-за несоответствия регуляторным требованиям.
Потенциальный рост цен. Нынешний iPhone SE стоит $429, что значительно дешевле обычного iPhone 16, который стартует с $799. Однако с новым дизайном, Face ID и более мощным процессором цена может увеличиться. Ожидается, что она останется конкурентной, приближенной к бюджетным моделям Samsung и Google.
Apple делает ставку на iPhone SE
Продажи iPhone в праздничном квартале 2024 года снизились на 1%, что хуже ожиданий аналитиков. Новый iPhone SE должен помочь компании возобновить рост, особенно на международных рынках, таких как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия.
В Китае продажи Apple упали на 11% в прошлом квартале, поэтому более доступная модель с современными функциями может повысить интерес к бренду.
Apple также готовит другие новинки
Предполагается, что анонс iPhone SE состоится одновременно с презентацией беспроводных наушников PowerBeats Pro 2. Они станут первыми наушниками Apple со встроенным пульсометром, который в будущем может появиться и в AirPods.
В первой половине 2025 года Apple также планирует выпустить:
- MacBook Air с новым процессором M4,
- недорогие iPad,
- обновленные модели iPad Air,
- умный домашний центр с дисплеем.
Ожидается, что официальный анонс iPhone SE состоится без традиционной презентации – Apple просто обнародует новинку на своем веб-сайте.
Напомним, Apple сообщила, что работает над новым поколением iPhone SE в октябре 2024 года. Новый iPhone SE претерпевает значительные изменения в дизайне и функциональности и должен получить современный вид, похожий на iPhone 14.