Apple представила бюджетный iPhone 16e: цена и основные характеристики (ВИДЕО)

Компания Apple 19 февраля официально представила iPhone 16е – теперь это самая доступная модель из линейки популярного бренда. iPhone 16е предлагает высокую производительность процессора A18, Apple Intelligence, чрезвычайное время автономной работы и 48-мегапиксельную камеру Fusion 2-в-1.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Apple .

Кроме того, в новую модель разработчики включили новаторские функции Apple, в частности Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages и Find My, которые через спутник помогают пользователям оставаться на связи.

"iPhone 16e имеет все функции, которые так нравятся нашим пользователям в линейке iPhone 16, включая революционное время автономной работы, высокую производительность благодаря чипу A18 последнего поколения, инновационную систему камер 2-в-1 и Apple Intelligence. Мы очень рады, что iPhone 16e завершит линейку как мощный и более доступный вариант, который позволит сделать опыт использования iPhone еще более доступным", — заявил Кайан Дранс, вице-президент Apple по маркетингу продуктов iPhone.

Разработчики также утверждают, что iPhone 16e создан для долгой службы, имеет защиту от брызг, воды и пыли с рейтингом IP68; переднюю крышку Ceramic Shield с усовершенствованной формулой, которая прочнее стекла любого смартфона и самое прочное заднее стекло. 2 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с технологией OLED имеет дизайн от края до края, который идеально подходит для просмотра HDR-видео, игр и чтения текста. А благодаря Face ID, включенному в систему камер TrueDepth, пользователи могут безопасно разблокировать свой iPhone, подтверждать покупки, входить в приложения и многое другое. iPhone 16e также предлагает удобные варианты зарядки, включая беспроводную зарядку, так и USB-C для легкого подключения к широкому спектру аксессуаров.

iPhone 16e с объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ будет доступен в двух элегантных матовых покрытиях – черном и белом. В США новая модель смартфона будет продаваться по цене от 599 долларов США (примерно 25 тыс.грн.) или в кредит с уплатой 24,95 доллара США в месяц в течение двух лет. Предварительные заказы начинаются в пятницу, 21 февраля, а фактические продажи начинается в пятницу, 28 февраля.

Покупатели в 59 странах и регионах, включая Украину, Австралию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Японию, Малайзию, Мексику, Южную Корею, Турцию, ОАЭ, Великобританию и США, смогут оформить предварительный заказ на iPhone 16e, начиная с 5 утра по тихоокеанскому времени.

Ранее сообщалось, что Apple готовится представить обновленную версию iPhone SE – самая дешевая модель компании. Впервые за многие годы Apple существенно изменит дизайн модели, приблизив ее к iPhone 14, а также оснастит устройство искусственным интеллектом Apple Intelligence .