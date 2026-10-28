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Украина вывела на орбиту первый тестовый спутник собственной сети связи: зачем это нужно

спутник
На орбите заработал первый украинский суверенный спутник. Фото: GomSpace

Украинская HIMERA вместе с датской GomSpace вывела на орбиту OBRIA NANO, первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети связи. Он был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-18 1 октября 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила компания HIMERA.

Первый суверенный украинский спутник

Цель инициативы OBRIA — создать собственную спутниковую сеть, диверсифицировать каналы связи Украины и уменьшить стратегическую зависимость от внешней инфраструктуры.

Следующим этапом станет локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине. По словам HIMERA, это позволит развивать собственные технологии в сфере спутниковых коммуникаций и постепенно наращивать украинские производственные возможности.

Издание "Милитарный" в HIMERA рассказали, что OBRIA NANO успешно проходит испытание возможностей спутниковой группировки в соответствии с планом. Технические испытания должны дать практический опыт развития проекта и его интеграции в национальную инфраструктуру. Спутник будет под контролем украинского оператора и будет работать в интересах стратегической безопасности.

"Это возможность заложить основу независимой сети связи Украины. Мы начинаем с проверки технологий на орбите, а наша долгосрочная цель – развить возможности, которые усилят стратегическую безопасность государства и снизят зависимость от внешних поставщиков услуг связи", – прокомментировал запуск соучредитель и генеральный директор HIMERA Миша Рудоминский.

В перспективе инициатива предусматривает развертывание группировки спутников, обеспечивающую связь на всей территории Украины и дополняющую европейские спутниковые сети.

Украинская система связи

Недавно Министерство обороны Украины подписало с финскими компаниями ICEYE и Nokia меморандум о намерениях по сотрудничеству в космосе. Цель – создать собственную защищенную систему спутниковой связи, которую будет контролировать Украина.

В начале октября ICEYE и Nokia объявили о совместной разработке защищенной спутниковой широкополосной связи на низкой околоземной орбите, как у Starlink. Главное отличие – государство-заказчик будет владеть и управлять всем: спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами.

Такая связь может потребоваться для обороны, охраны границ, работы экстренных служб и ликвидации последствий катастроф.

Отметим, сейчас Украина зависит от спутниковой системы Starlink компании SpaceX Илона Маска, которую используют для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. 14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью. СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Автор:
Светлана Манько

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