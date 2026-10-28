Україна вивела на орбіту перший тестовий супутник власної мережі зв'язку: навіщо це потрібно

Українська HIMERA разом з данською GomSpace вивела на орбіту OBRIA NANO, перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв'язку. Він був запущений у межах місії SpaceX Transporter-18 1 жовтня 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомила компанія HIMERA.

Перший суверенний український супутник

Мета ініціативи OBRIA — створити власну українську супутникову мережу, диверсифікувати канали зв’язку України та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури.

Наступним етапом стане локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. За словами HIMERA, це дасть змогу розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій і поступово нарощувати українські виробничі спроможності.

Виданню "Мілітарний" у HIMERA розповіли, що OBRIA NANO успішно проходить випробування можливостей супутникового угруповання відповідно до плану. Технічні випробування мають дати практичний досвід для розвитку проєкту та його інтеграції в національну інфраструктуру. Супутник перебуватиме під контролем українського оператора й працюватиме в інтересах стратегічної безпеки.

"Це можливість закласти основу незалежної мережі зв'язку України. Ми починаємо з перевірки технологій на орбіті, а наша довгострокова мета – розвинути спроможності, які посилять стратегічну безпеку держави та зменшать залежність від зовнішніх постачальників послуг зв'язку", – прокоментував запуск співзасновник і генеральний директор HIMERA Міша Рудомінський.

У перспективі ініціатива передбачає розгортання угруповання супутників, яке забезпечуватиме зв'язок на всій території України та доповнюватиме європейські супутникові мережі.

Українська система зв’язку

Нещодавно Міністерство оборони України підписало з фінськими компаніями ICEYE і Nokia меморандум про наміри щодо співпраці в космосі. Мета - створити власну захищену систему супутникового зв'язку, яку контролюватиме Україна.

На початку жовтня ICEYE і Nokia оголосили про спільну розробку захищеного супутникового широкосмугового зв'язку на низькій навколоземній орбіті, як у Starlink. Головна відмінність - держава-замовник володітиме і керуватиме всім: супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами.

Такий зв'язок може знадобитися для оборони, охорони кордонів, роботи екстрених служб і ліквідації наслідків катастроф.

Зауважимо, наразі Україна залежить від супутникової системи Starlinkкомпанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. 14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю. ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.