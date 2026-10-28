Трамп планирует снять санкции с российского фонда, который называли "черной кассой" Путина

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), возглавляемый спецпредставителем Кремля Кирилл Дмитриев. Это главный государственный инвестфонд России, который американские чиновники годами считали одним из мощнейших инструментов международного влияния РФ и назвали "черной кассой" российского лидера Владимира Путина.

Как пишет Dilo, об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Почему США могут снять санкции с фонда Путина

По данным издания, российские представители добивались снятия ограничений в рамках более широких переговоров, связанных с поставкой российского дизельного топлива в США. Американское чиновник подтвердил, что заявку фонда рассматривают в контексте усилий по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой и прекращению войны в Украине. Он также назвал участвующего в переговорах руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева полезным посредником.

США ввели санкции против фонда в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогдашняя администрация Джо Байдена называла РФПИ "черной кассой" Владимира Путина и считала, что доступ фонда к западной финансовой системе мог помогать Кремлю финансировать войну. Фонд инвестировал миллиарды долларов в российские компании, в частности, в партнерстве с инвесторами с Ближнего Востока и других регионов.

В настоящее время РФПИ играет важную роль в реализации так называемого "дизельного соглашения" между США и Россией. Дмитриев также выступает экономическим представителем Кремля в контакте с администрацией Трампа, продвигая идею масштабных деловых соглашений между странами.

В команде Трампа полагают, что экономическое сотрудничество может убедить Путина прекратить войну. В то же время, критики такого подхода, в частности некоторые республиканцы в Конгрессе, предостерегают, что Москва может получить экономические преимущества без достаточного давления со стороны Вашингтона. Этот шаг станет очередной уступкой США Москве, поскольку президент Трамп стремится к экономическим стимулам, которые, как он надеется, обеспечат прекращение войны в Украине.

Окончательного решения по санкциям пока не объявляли. По информации источников издания, Министерство финансов США рассматривает заявку по стандартной процедуре, по которой фонд должен доказать, что обстоятельства, ставшие основанием для введения ограничений, больше не актуальны.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.

Ранее демократы Конгресса США обратились в крупнейшие американские банки и порты с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.