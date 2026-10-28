Трамп планує зняти санкції з російського фонду, який називали «чорною касою» Путіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який очолює спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв. Це головний державний інвестфонд Росії, який американські чиновники роками вважали одним з найпотужніших інструментів міжнародного впливу РФ та назвали "чорною касою" російського лідера Володимира Путіна.

Як пише Dilo, про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела.

Чому США можуть зняти санкції з фонду Путіна

За даними видання, російські представники домагалися зняття обмежень у межах ширших переговорів, пов’язаних із постачанням російського дизельного палива до США. Американський посадовець підтвердив, що заявку фонду розглядають у контексті зусиль щодо поліпшення відносин між Вашингтоном і Москвою та припинення війни в Україні. Він також назвав керівника РФПІ Кирила Дмитрієва, який бере участь у переговорах, корисним посередником.

США запровадили санкції проти фонду в лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тодішня адміністрація Джо Байдена називала РФПІ "чорною касою" Владіміра Путіна та вважала, що доступ фонду до західної фінансової системи міг допомагати Кремлю фінансувати війну. Фонд інвестував мільярди доларів у російські компанії, зокрема у партнерстві з інвесторами з Близького Сходу та інших регіонів.

Нині РФПІ відіграє важливу роль у реалізації так званої "дизельної угоди" між США та Росією. Дмитрієв також виступає економічним представником Кремля в контактах з адміністрацією Трампа, просуваючи ідею масштабних ділових угод між країнами.

У команді Трампа вважають, що економічна співпраця може переконати Путіна припинити війну. Водночас критики такого підходу, зокрема деякі республіканці в Конгресі, застерігають, що Москва може отримати економічні переваги без достатнього тиску з боку Вашингтона. Цей крок стане черговою поступкою США Москві, оскільки президент Трамп прагне економічних стимулів, які, як він сподівається, забезпечать припинення війни в Україні.

Остаточного рішення щодо санкцій поки не оголошували. За інформацією джерел видання, Міністерство фінансів США розглядає заявку за стандартною процедурою, за якою фонд має довести, що обставини, які стали підставою для запровадження обмежень, більше не актуальні.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.

Раніше демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.