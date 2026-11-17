Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу санкций против семи судов российского теневого флота и шести россиян, причастных к принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что суда ходят по российскому флагу и регулярно перевозят большие объемы оружия, боеприпасов и военной техники для российской армии. Большинство из них принадлежат компаниям М лизинг и МГ-флот, которые уже под санкциями Украины, ЕС, США, Британии, Японии и ряда других стран. Пять судов находятся под санкциями США.

Как пояснил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, санкции должны ограничить судам возможность заходить в порты и получать услуги.

"Следующий шаг - санкции против их капитанов: кто ведет такие суда, будет отвечать лично", - заявил он.

Во второй список попали российские чиновники, которые внедряют принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, в Крыму и Севастополе. Среди них – заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов России Валентина Казакова и начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Олег Агарков.

Как напомнили в ОП, российский паспорт позволяет оккупантам ставить жителей оккупированных территорий на военный учет. Чтобы заставить людей принять гражданство, россияне лишают их доступа к лечению, пенсиям, работе и образованию и угрожают забрать детей.

Украина передаст партнерам всю необходимую информацию для полной синхронизации этих ограничений в международных юрисдикциях.

Ранее Зеленский подписал указы, вводящие в действие решение СНБО о введении санкций против разработчиков российской спутниковой системы "Рассвет" и 39 танкеров теневого флота РФ.