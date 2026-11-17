Продолжается 1728-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 262 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9018 дронов-камикадзе и осуществили 2284 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Товстодубово, Кореньок, Нескучное, Новая Сечь, Писаревка, Лужки, Кучеровка, Яструбщина, Сопич, Бессалевка, Яблоновка, Алексеевка, Малая Корчаковка, Горки, Микивка, Середина-Буда Семейчино, Искрисковщина, Свободная Слобода, Казачье, Атинское Сумской области; Лесковщина Черниговской области. Авиаудар подверглись населенным пунктам Хотинь, Пустогород и Бытица.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района скопления живой силы и техники, один пункт управления БпЛА и две артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях агрессор нанес четырех авиационных ударов, применив восемь КАБ, и осуществил 18 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника в сторону населенного пункта Охримовка.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не производил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили четыре атаки вблизи Заречного и в сторону населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовали один раз в сторону Попасного.

На Константиновском направлении зафиксировано четыре атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населённого пункта Константиновка.

Тринадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Торецкое, Свободное, Доброполье, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Грузское, Мирное, Сергеевка.

На Александровском направлении штурмовые действия не зафиксированы.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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