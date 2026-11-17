Крымский мост в ночь на 17 ноября снова подвергся атаке. В районе переправы через Керченский пролив раздалась серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили об остановке движения транспорта.

Как пишет Dilo, атаку подтвердил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Атака произошла в ночь на 17 ноября. Движение по мосту пока перекрыто.

О последствиях атаки Аксенов не сообщил. Он попросил жителей полуострова не ездить по направлению к мосту.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков указывает, что в районе моста ночью слышали ряд мощных взрывов.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ публикует видео, на котором, как утверждается, показан момент атаки по мосту.

Из опубликованных фото видно, что арка автомобильного моста, получившая вчера повреждения, теперь перестала существовать. Глубина канала не позволит обойти арку безопасно, поэтому к проблеме с автомобильной логистикой добавилась полная остановка судоходства с Азовским морем.

Это вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Керченский мост – главная мишень для ВСУ

Керченский (Крымский) мост — это незаконно построенный Россией транспортный переход через Керченский пролив, состоящий из автомобильной и железнодорожной ветвей.

Керченский мост остается главной целью для ударов ВСУ. Для его защиты РФ тратит огромное количество средств.

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения неоднократно.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, повлек за собой обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал кафиров бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту раздались 17 июля 2023 года. Один из пролетов объекта было частично разрушено , автомобильное движение на мосту останавливали. Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами. Украинские спецслужбы передали американскому телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент, когда использовали экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост.

Служба безопасности Украины 3 июня 2025 провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост, теперь уже под водой. Операция длилась несколько месяцев.