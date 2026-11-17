Кримський міст у ніч на 17 листопада знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку пролунала серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.

Як пише Dilo, атаку підтвердив голова анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Атака сталася в ніч проти 17 листопада. Рух мостом наразі перекритий.

Про наслідки атаки Аксьонов не повідомив. Він попросив мешканців півострова не їздити у напрямку мосту.

Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на своїх підписників вказує, що в районі мосту вночі чули низку потужних вибухів.

Український моніторинговий канал Exilenova+ публікує відео, на якому, як стверджується, показано момент атаки по мосту.

З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка вчора отримала пошкодження, тепер перестала існувати. Глибина каналу не дозволить обійти арку безпечно, тому до проблеми з автомобільної логістикою додалась повна зупинка судноплавства з Азовським морем.

Це друга атака на Кримський міст за добу. У Кремлі пошкодження мосту внаслідок атаки вночі 16 листопада назвали незначними. При цьому OSINT-аналітики повідомляли, що при ударі було "помітно деформовано" основний дорожній проліт, у який, ймовірно, сталося пряме влучення дрону.

Керченський міст - головна мішень для ЗСУ

Керченський (Кримський) міст — це незаконно збудований Росією транспортний перехід через Керченську протоку, який складається з автомобільної та залізничної гілок.

Керченський міст залишається головною ціллю для ударів ЗСУ. Для його захисту РФ витрачає дуже багато коштів.

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень неоднорозово.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня 2023 року. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли. Російська влада заявила про атаку двома аквадронами. Українські спецслужби передали американському телеканалу CNNексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст.

Служба безпеки України 3 червня 2025 року провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст, тепер вже під водою. Операція тривала декілька місяців.