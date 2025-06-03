CБУ втретє підірвала Кримський міст: 1100 кг вибухівки заклали під водою (ВІДЕО)

Служба безпеки України 3 червня вранці провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст, тепер вже під водою. Операція тривала декілька місяців. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли", — йдеться у повідомленні.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - зазначив Василь Малюк.

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на мості з материкової частини до анексованого Росією Криму стався вибух та пожежа. Внаслідок цього міст зазнав руйнувань. Міст підірвала вантажівка з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, яку замаскували в рулонах з пакувальною плівкою.

Пізніше, 17 липня 2023 року, в період між 03:00 і 05:00 в районі Кримського мосту пролунали вибухи. Атаку було здійснено морськими дронами. Апарати були начинені вибухівкою і керувалися дистанційно. Їх зробили з унікального матеріалу, непомітного для ворожих радіолокаційних станцій. Конструкція дронів передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.