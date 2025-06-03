CБУ в третий раз взорвала Крымский мост: 1100 кг взрывчатки заложили под водой (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины 3 июня утром провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост, теперь уже под водой. Операция длилась несколько месяцев. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу СБУ.

"Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано. Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали", — говорится в сообщении.

Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Раньше мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. логистическую артерию для обеспечения своих войск Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", — отметил Василий Малюк.

Обновлено в 16:30. "Суспільне Крим" со ссылкой на информационный центр по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщает, что движение автомобильного транспорта по мосту перекрыто. Отмечается, что оккупанты во второй раз за сегодня перекрывают движение по мосту.

В военно-партизанском движении "Атеш" заявили, что в 14.45 у Крымского моста был второй взрыв. В то же время местные жители сообщили, что не слышали взрыва, но слышны звуки скорых и полиции и других служб.

Напомним, 8 октября 2022 года на мосту из материковой части в аннексированный Россией Крым произошел взрыв и пожар. В результате этого мост испытал разрушения. Мост взорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, замаскированный в рулонах с упаковочной пленкой.

Позже, 17 июля 2023 года, в период между 03:00 и 05:00 в районе Крымского моста раздались взрывы. Атака была совершена морскими дронами. Аппараты были начинены взрывчаткой и управлялись дистанционно. Их сделали из уникального материала, незаметного для вражеских радиолокационных станций. Конструкция дронов предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.