UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Наличный курс:

USD

46,20

46,00

EUR

51,30

51,05

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Потери врага по состоянию на 16 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. Фото: t.me/rus_sof

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 560 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1727 сутки полномасштабной войны составляют 1 625 42 человек.

Потери России в войне на 16 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 625 420 (+2 560) человек;
  • танков – 12 480 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 807 (+23) ед;
  • артиллерийских систем – 52 464 (+63) ед;
  • РСЗО – 2 278 (+4) ед.;
  • средств ПВО – 1762 (+6) ед.;
  • самолетов – 452 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 3 166 (+16) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 610 376 (+1 573) ед;
  • крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 175 930 (+772) ед;
  • специальной техники – 4 909 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 16 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed (55 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 16 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности