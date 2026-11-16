Потери врага по состоянию на 16 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 560 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1727 сутки полномасштабной войны составляют 1 625 42 человек.

Потери России в войне на 16 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 ноября потеряла:

личного состава – около 1 625 420 (+2 560) человек;

танков – 12 480 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 807 (+23) ед;

артиллерийских систем – 52 464 (+63) ед;

РСЗО – 2 278 (+4) ед.;

средств ПВО – 1762 (+6) ед.;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3 166 (+16) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 610 376 (+1 573) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 175 930 (+772) ед;

специальной техники – 4 909 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed (55 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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