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Потери врага по состоянию на 16 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 560 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1727 сутки полномасштабной войны составляют 1 625 42 человек.
Потери России в войне на 16 ноября 2026 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 625 420 (+2 560) человек;
- танков – 12 480 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 807 (+23) ед;
- артиллерийских систем – 52 464 (+63) ед;
- РСЗО – 2 278 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1762 (+6) ед.;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3 166 (+16) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 610 376 (+1 573) ед;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 175 930 (+772) ед;
- специальной техники – 4 909 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed (55 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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