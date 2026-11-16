Карта боевых действий в Украине на 16 ноября 2026 года

Продолжается 1727-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 94 авиационных ударов, во время которых сбросил 282 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 7429 дронов-камикадзе и совершили 2337 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 18 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Хлебороб, Ромашково, Дорошевка, Бачевск, Товстодубово, Коренок, Шалыгино, Волковка, Кружок, Горки, Бессалевка, Отруба, Атинское, Волфине, Павловка, Горожанка, Малая Корчаков Яблоновка, Новая Сечь, Писаревка, Иволжанское, Кияница, Юнаковка, Храповщина, Марьино, Запсилье, Хмелевка, Шпиль, Нескучное Сумской области; Блешня, Бучки Черниговской области. Авиаудары получили населенные пункты Яструбщина, Стецьковка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района скопления живой силы и техники, один пункт управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара, применив четыре КАБ, и произвел 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Зибино и Охримовка.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не производил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили три атаки вблизи Надежды и в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман.

На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполь и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Нововодмитровка, Константиновка, Долгая Балка, Свободное и в сторону Молочарки, Кондратовки, Николайполья.

Семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Мирное и в направлении Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты два раза атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Придорожное и Егоровка.

На Ореховском направлении оккупанты безуспешно провели штурмовое действие в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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