Втрати ворога станом на 16 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1727 добу повномасштабної війни становлять 1 625 42 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 листопада втратила:

особового складу – близько 1 625 420 (+2 560) осіб;

танків – 12 480 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 807 (+23) од.;

артилерійських систем – 52 464 (+63) од.;

РСЗВ – 2 278 (+4) од.;

засобів ППО – 1 762 (+6) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 166 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 610 376 (+1 573) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 175 930 (+772) од.;

спеціальної техніки – 4 909 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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