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Втрати ворога станом на 16 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1727 добу повномасштабної війни становлять 1 625 42 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 625 420 (+2 560) осіб;
- танків – 12 480 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 807 (+23) од.;
- артилерійських систем – 52 464 (+63) од.;
- РСЗВ – 2 278 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 762 (+6) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 166 (+16) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 610 376 (+1 573) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 175 930 (+772) од.;
- спеціальної техніки – 4 909 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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