Две компании заявили о намерении приобрести почти все акции Киевского маргаринового завода, производящего продукцию под брендом Olkom. Потенциальными покупателями стали днепровская компания Кооп Торг Сервис и совладелец Био-Фуд Никита Аверин.

Как пишет Dilo, об этом сообщает zaxid.net.

Кто может стать новым владельцем производителя "Олком"?

Как свидетельствуют сообщения, обнародованные в информационной системе SMIDA 12 ноября "Кооп Торг Сервис" планирует приобрести 73,31% акций Киевского маргаринового завода. Еще 24% акций намерена получить Никита Аверин.

Интересно, что сообщения о намерениях приобрести акции предприятия появились с разницей всего в 15 минут. Оба потенциальных покупателя указали одинаковую самую раннюю дату возможного приобретения – 16 декабря 2026 года. В то же время, продавцов акций и стоимость потенциальных сделок не раскрывают.

Заметим, что речь пока идет именно о намерениях приобрести ценные бумаги, а не о завершенной смене собственников.

О потенциальных покупателях

Никита Аверин владеет долями в нескольких компаниях, работающих в пищевой промышленности, металлургии и недвижимости. В частности, ему принадлежат 5% днепровского производителя продуктов питания "Био-Фуд", 40% компании "Овощной мир" в Хмельницкой области и 33% "Инновационной металлургической компании", свидетельствуют данные YouControl.

В 2025 году выручка "Био-Фуд" выросла на 26,5%, до 154 млн грн. Также Аверин владеет по 50% двух днепровских компаний по недвижимости – "Вин Эстейт" и "НР Эстейт". Его партнер в обеих компаниях – Роман Чобанян.

Владельцы Кооп Торг Сервис – Максим Каминский и Екатерина Мелешкова, которым принадлежит по 46,5% компании. Еще 7% владеет ООО "Полатекс".

"Кооп Торг Сервис" занимается оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями. В 2025 году выручка компании выросла на 10,1%, до 342,6 млн грн, а чистая прибыль составила 10,9 млн грн. Компания получила лицензии на оптовую торговлю алкоголем в 2015–2016 годах, табачными изделиями – в 2020-м.

Что известно о Киевском маргариновом заводе?

Крупнейшие акционеры Киевского маргаринового завода – Анна Олексенко с долей 50,29% и Ольга Олексенко с 43,86%, свидетельствуют данные SMIDA.

Киевский маргариновый завод работает с 1949 года и входит в Olkom Group. Предприятие производит майонезы, маргарины, соусы, кетчупы и подсолнечное масло под брендами Olkom, Olkom Style и Смачно как обычно. Группа принадлежит Анне Олексенко, Ольге Олексенко и Ирине Куценко.

В 2025 году выручка завода сократилась на 2,4%, до 513,4 млн грн. За девять месяцев 2026 года предприятие получило 212,8 млн грн выручки.

Состоятся ли соглашения и кто будет в конце концов контролировать Киевский маргариновый завод, станет ясно после дальнейших корпоративных процедур.

Напомним, российская армия 16 ноября нанесла ракетный удар по предприятию пищевой промышленности "Королевский вкус". В результате атаки на территории производства произошел пожар, который уничтожил и повредил оборудование и запасы готовой продукции.