Президент США Дональд Трамп поддержал призывы вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора Nvidia и умалил опасения относительно угрозы национальной безопасности из-за отношений бывшего руководителя компании с женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg и материал Reuters.

В понедельник, 16 ноября 2026 года, перед отлетом в поездку в Азию глава Белого дома заявил журналистам, что не возражал бы против такого шага, назвав возвращение Хуанга неплохой идеей на фоне просьб многих представителей отрасли.

Кроме того, президент США возразил, что действия соучредителя чипмейкера поставили под угрозу американскую национальную безопасность, отметив силу государства и взаимное соперничество с Пекином.

Разногласия в администрации и лоббирование в Кремниевой долине

Позиция Дональда Трампа противоречит заявлениям министра финансов США Скотта Бессента, ранее призывавшего к радикальному обновлению руководства Nvidia и поиску нового руководителя за пределами компании. В то же время, сам Дженсен Хуанг уже обсуждал возвращение на должность с приближенными лицами, а руководители компаний Кремниевой долины организуют специальный штаб для лоббирования его обновления и обручения поддержкой Белого дома.

На прошлой неделе Хуанг ушел в отставку на фоне скандала вокруг его отношений с китайской предпринимателем Элис Хуан, подозреваемой американскими властями в связях с разведкой КНР.

Несмотря на это, он остается одним из ближайших союзников Трампа в технологическом секторе, по меньшей мере, с 2025 года, а администрация США, по данным Wall Street Journal, даже планирует включить Nvidia и более двух десятков других ШИ-компаний в список "национальных чемпионов".

Рост доли Трампа в акциях Nvidia

Заявления президента США прозвучали на фоне публикации издания Washington Post о том, что стоимость акций Nvidia в портфеле Дональда Трампа по состоянию на конец августа выросла в диапазон от 13 до 62 миллионов долларов.

Это существенно превышает показатель конца 2024 года, когда его доля оценивалась в пределах от 615 тысяч до 1,3 миллиона долларов, причем в финансовых отчетах еще не учтены соглашения за последние два месяца из-за задержки отчетного периода.

В Белом доме и компании Nvidia оперативно не прокомментировали информацию о финансовых активах президента накануне публикации квартального отчета корпорации, запланированной на 17 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что эксгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг хочет вернуться на должность несмотря на шпионский скандал. Тогда стало известно, что влиятельные союзники в Кремниевой долине давят на совет директоров компании с требованием восстановить его на руководящей должности всего через несколько дней после отставки.