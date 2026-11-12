UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Наличный курс:

USD

46,26

46,11

EUR

51,50

51,20

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

CEO Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне громкого скандала: кто возглавит компанию

Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг ушел в отставку / Википедия

Дженсен Хуанг ушел с должностей генерального директора, президента и члена совета директоров Nvidia на фоне громкого скандала вокруг его внебрачных отношений с женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку. Его обязанности будет временно исполнять финансовый директор компании Колетт Кресс.

Как пишет Dilo, о кадровых изменениях сообщил совет директоров Nvidia.

Кто будет управлять Nvidia

Колетт Кресс работает финансовым директором Nvidia с сентября 2013 года. Теперь она будет совмещать эту должность с обязанностями временного генерального директора.

До прихода в Nvidia Кресс почти 25 лет работала на финансовых должностях в технологических компаниях, включая Cisco и Microsoft. В Nvidia она возглавляла финансовое направление и участвовала в развитии бизнеса компании.

Также совет директоров назначил Гарви К. Джонса своим первым председателем. Он более 30 лет работал в технологическом бизнесе и венчурном инвестировании, в частности, был генеральным директором и председателем совета директоров компании Synopsys.

Джонс заявил, что совет директоров доверяет Крессу и руководящей команде Nvidia. По его словам, смена руководителя не должна повлиять на работу компании, выполнение обязательств перед клиентами и реализацию планов по выпуску продуктов.

Кресс в свою очередь заявила, что компания продолжит развивать направления ускоренных вычислений и искусственного интеллекта, а также сосредоточится на работе с клиентами, партнерами, разработчиками и акционерами.

В Nvidia также поблагодарили Хуангу за вклад в развитие компании и технологической отрасли. Он возглавлял ее в течение 33 лет.

О скандале

Решение об отставке принято на фоне давления из-за сообщения о романтических отношениях 63-летнего Хуанга с китайским бизнесвуменом, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Пекина. Также появились сообщения о его связи со старшим руководителем компании, находившимся в его непосредственном подчинении. Поэтому Совет директоров принял решение рассмотреть вопрос о его увольнении.

Влияние на рынок и экономические последствия

По мнению аналитиков, увольнение Хуанга создает неопределенность для Nvidia, рыночная стоимость которой составляет $4 триллиона. Это решение может повлиять на всю индустрию искусственного интеллекта, поскольку компания вкладывала значительные средства в развитие облачных сервисов, поставщиков оборудования и ведущих ШИ-лабораторий.

Кроме того, смена руководства может сказаться и на политике США по экспорту чипов. Хуанг выступал за сохранение доступа Nvidia к китайскому рынку и имел тесные связи с президентом Дональдом Трампом.

На фоне происходящего акции Nvidia упали на 10%. ETF, отслеживающий этот сектор, снизился на 3,1% менее чем за 30 минут до открытия американского рынка.

Ранее сообщалось, что Совет директоров американского технологического гиганта Nvidia готовится отправить в отставку соучредителя и генерального директора компании Дженсена Хуана.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности