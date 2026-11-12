CEO Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне громкого скандала: кто возглавит компанию

Дженсен Хуанг ушел с должностей генерального директора, президента и члена совета директоров Nvidia на фоне громкого скандала вокруг его внебрачных отношений с женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку. Его обязанности будет временно исполнять финансовый директор компании Колетт Кресс.

Как пишет Dilo, о кадровых изменениях сообщил совет директоров Nvidia.

Кто будет управлять Nvidia

Колетт Кресс работает финансовым директором Nvidia с сентября 2013 года. Теперь она будет совмещать эту должность с обязанностями временного генерального директора.

До прихода в Nvidia Кресс почти 25 лет работала на финансовых должностях в технологических компаниях, включая Cisco и Microsoft. В Nvidia она возглавляла финансовое направление и участвовала в развитии бизнеса компании.

Также совет директоров назначил Гарви К. Джонса своим первым председателем. Он более 30 лет работал в технологическом бизнесе и венчурном инвестировании, в частности, был генеральным директором и председателем совета директоров компании Synopsys.

Джонс заявил, что совет директоров доверяет Крессу и руководящей команде Nvidia. По его словам, смена руководителя не должна повлиять на работу компании, выполнение обязательств перед клиентами и реализацию планов по выпуску продуктов.

Кресс в свою очередь заявила, что компания продолжит развивать направления ускоренных вычислений и искусственного интеллекта, а также сосредоточится на работе с клиентами, партнерами, разработчиками и акционерами.

В Nvidia также поблагодарили Хуангу за вклад в развитие компании и технологической отрасли. Он возглавлял ее в течение 33 лет.

О скандале

Решение об отставке принято на фоне давления из-за сообщения о романтических отношениях 63-летнего Хуанга с китайским бизнесвуменом, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Пекина. Также появились сообщения о его связи со старшим руководителем компании, находившимся в его непосредственном подчинении. Поэтому Совет директоров принял решение рассмотреть вопрос о его увольнении.

Влияние на рынок и экономические последствия

По мнению аналитиков, увольнение Хуанга создает неопределенность для Nvidia, рыночная стоимость которой составляет $4 триллиона. Это решение может повлиять на всю индустрию искусственного интеллекта, поскольку компания вкладывала значительные средства в развитие облачных сервисов, поставщиков оборудования и ведущих ШИ-лабораторий.

Кроме того, смена руководства может сказаться и на политике США по экспорту чипов. Хуанг выступал за сохранение доступа Nvidia к китайскому рынку и имел тесные связи с президентом Дональдом Трампом.

На фоне происходящего акции Nvidia упали на 10%. ETF, отслеживающий этот сектор, снизился на 3,1% менее чем за 30 минут до открытия американского рынка.

Ранее сообщалось, что Совет директоров американского технологического гиганта Nvidia готовится отправить в отставку соучредителя и генерального директора компании Дженсена Хуана.