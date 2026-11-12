CEO Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку на тлі гучного скандалу: хто очолить компанію

Дженсен Хуанг пішов з посад генерального директора, президента та члена ради директорів Nvidia на тлі гучного скандалу навколо його позашлюбних стосунків із жінкою, яку підозрюють у роботі на китайську розвідку. Його обов'язки тимчасово виконуватиме фінансова директорка компанії Колетт Кресс.

Як пише Dilo, про про кадрові зміни повідомила рада директорів Nvidia.

Хто керуватиме Nvidia

Колетт Кресс працює фінансовою директоркою Nvidia з вересня 2013 року. Тепер вона поєднуватиме цю посаду з обов'язками тимчасової генеральної директорки.

До приходу в Nvidia Кресс майже 25 років працювала на фінансових посадах у технологічних компаніях, зокрема Cisco та Microsoft. У Nvidia вона очолювала фінансовий напрям і брала участь у розвитку бізнесу компанії.

Також рада директорів призначила Гарві К. Джонса своїм першим головою. Він понад 30 років працював у технологічному бізнесі та венчурному інвестуванні, зокрема був генеральним директором і головою ради директорів компанії Synopsys.

Джонс заявив, що рада директорів довіряє Кресс та керівній команді Nvidia. За його словами, зміна керівника не має вплинути на роботу компанії, виконання зобов'язань перед клієнтами та реалізацію планів щодо випуску продуктів.

Кресс, своєю чергою, заявила, що компанія продовжить розвивати напрямки прискорених обчислень і штучного інтелекту, а також зосередиться на роботі з клієнтами, партнерами, розробниками та акціонерами.

У Nvidia також подякували Хуангу за внесок у розвиток компанії та технологічної галузі. Він очолював її протягом 33 років.

Про скандал

Рішення про відставку ухвалено на тлі тиску через повідомлення про романтичні стосунки 63-річного Хуанга з китайською бізнесвумен, яку влада США підозрює у шпигунстві на користь Пекіна. Також з'явилися повідомлення про його зв'язок зі старшим керівником компанії, який перебував у його безпосередньому підпорядкуванні. Тому Рада директорів вирішила розглянути питання про його звільнення.

Вплив на ринок та економічні наслідки

На думку аналітиків, звільнення Хуанга створює невизначеність для Nvidia, ринкова вартість якої становить $4 трильйони. Це рішення також може вплинути на всю індустрію штучного інтелекту, оскільки компанія вкладала значні кошти в розвиток хмарних сервісів, постачальників обладнання та провідних ШІ-лабораторій.

Крім того, зміна керівництва може позначитися й на політиці США щодо експорту чіпів. Хуанг виступав за збереження доступу Nvidia до китайського ринку та мав тісні зв'язки з президентом Дональдом Трампом.

На тлі цих подій акції Nvidia впали на 10%. ETF, що відстежує цей сектор, знизився на 3,1% менш ніж за 30 хвилин до відкриття американського ринку.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів американського технологічного гіганта Nvidia готується відправити у відставку співзасновника та генерального директора компанії Дженсена Хуана