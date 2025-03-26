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Всемирная конференция разработчиков от Apple: что представит компания на главном событии года
Apple объявила, что ежегодная Всемирная конференция разработчиков (WWDC) состоится онлайн с 9 по 13 июня 2025 года. Кроме того, 9 июня компания организует специальное событие в Apple Park, на котором смогут присутствовать разработчики и студенты.
Об этом говорится на сайте Apple.
На WWDC 2025 году Apple представит свои последние обновления для iOS, macOS, а также, вероятно, новую стратегию развития искусственного интеллекта для Siri. Конференция будет бесплатной для всех разработчиков и предложит доступ к экспертам компании, новым инструментам, фреймворкам и функциям.
Вице-президент Apple по связям с мировыми разработчиками Сьюзан Прескотт подчеркнула, что компания стремится предоставить разработчикам инновационные технологии, которые расширят их возможности.
Разработчики и студенты смогут следить за событиями конференции через Keynote и платформы Apple Developer, включая мобильное приложение, официальный веб-сайт и YouTube-канал. Мероприятие будет включать в себя видеосессии, возможность общения с инженерами и дизайнерами Apple в онлайн-лабораториях, а также личную встречу в Apple Park, где участники смогут просмотреть основные презентации, пообщаться с экспертами и принять участие в специальных мероприятиях.
Одной из ключевых тем конференции станет развитие искусственного интеллекта. Ожидается, что Apple представит обновленную Siri с расширенными разговорными функциями.
По данным Bloomberg, компания реорганизовала команду, которая работает над проектом и может анонсировать первые результаты уже на WWDC 2025.
Представит ли Apple новую продукцию
Apple также известна тем, что иногда представляет новое аппаратное обеспечение во время своих конференций разработчиков. В 2023 году это были гарнитура Apple Vision Pro, чип M2 и новые модели Mac. В 2025 году компания уже выпустила обновленные iPad Air, MacBook Air и Mac Studio, а также iPhone 16E.
По слухам, к ним могут подключиться новый Mac Pro и второе поколение AirTags, которые планируется выпустить во второй половине года.
Apple обещает поделиться дополнительной информацией о WWDC 2025 через Apple Developer и официальный веб-сайт конференции.
Добавим, что Apple готовится представить свой первый складной iPhone, который станет одним из самых дорогих устройств компании. Ожидается, что смартфон будет позиционироваться как премиальный гаджет с инновационными возможностями на основе искусственного интеллекта.