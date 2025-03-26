Всесвітня конференція розробників від Apple: що представить компанія на головній події року

Apple оголосила, що щорічна Всесвітня конференція розробників (WWDC) відбудеться онлайн з 9 по 13 червня 2025 року. Крім цього, 9 червня компанія організує спеціальну подію в Apple Park, на якій зможуть бути присутні розробники та студенти.

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Про це йдеться на сайті Apple.

На WWDC 2025 Apple представить свої останні оновлення для iOS, macOS, а також, імовірно, нову стратегію розвитку штучного інтелекту для Siri. Конференція буде безкоштовною для всіх розробників та запропонує доступ до експертів компанії, нових інструментів, фреймворків та функцій.

Віце-президент Apple зі зв’язків із світовими розробниками Сьюзан Прескотт наголосила, що компанія прагне надати розробникам інноваційні технології, які розширять їхні можливості.

Розробники та студенти зможуть слідкувати за подіями конференції через Keynote та платформи Apple Developer, зокрема мобільний додаток, офіційний веб-сайт та YouTube-канал. Захід включатиме відеосесії, можливість спілкування з інженерами та дизайнерами Apple в онлайн-лабораторіях, а також особисту зустріч в Apple Park, де учасники зможуть переглянути основні презентації, поспілкуватися з експертами та взяти участь у спеціальних заходах.

Однією з ключових тем конференції стане розвиток штучного інтелекту. Очікується, що Apple представить оновлену Siri з розширеними розмовними функціями. За даними Bloomberg, компанія реорганізувала команду, яка працює над проєктом, та може анонсувати перші результати вже на WWDC 2025.

Чи представить Apple нову продукцію

Apple також відома тим, що час від часу представляє нове апаратне забезпечення під час своїх конференцій розробників. У 2023 році це були гарнітура Apple Vision Pro, чіп M2 та нові моделі Mac. У 2025 році компанія вже випустила оновлені iPad Air, MacBook Air та Mac Studio, а також iPhone 16E.

За чутками, до них можуть приєднатися новий Mac Pro та друге покоління AirTags, які планується випустити у другій половині року.

Apple обіцяє поділитися додатковою інформацією про WWDC 2025 через Apple Developer та офіційний веб-сайт конференції.

Додамо, що Apple готується представити свій перший складаний iPhone, який стане одним із найдорожчих пристроїв компанії. Очікується, що смартфон позиціонуватиметься як преміальний гаджет з інноваційними можливостями на основі штучного інтелекту.