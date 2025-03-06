Перший складаний iPhone: коли вийде і скільки коштуватиме

Apple готується представити свій перший складаний iPhone, який стане одним із найдорожчих пристроїв компанії. Очікується, що смартфон позиціонуватиметься як преміальний гаджет з інноваційними можливостями на основі штучного інтелекту.

Про це написав аналітик ринку Мінг-Чі Куо.

Очікувана вартість першого складаного iPhone складе від 2000 до 2500 доларів. Незважаючи на високу ціну, експерти прогнозують значний попит серед прихильників бренду.

Пристрій буде орієнтований на користувачів, які прагнуть отримати найновітніші технології та збільшену функціональність.

Куо також відзначає, що пристрій буде позиціонуватися як "справжній смартфон з ШІ", з великими екранами, що дозволяють покращити багатозадачність на основі штучного інтелекту.

Характеристики складаного iPhone

Дизайн : форм-фактор "книжка", внутрішній дисплей 7,8 дюйма , зовнішній – 5,5 дюйма .

: форм-фактор "книжка", внутрішній дисплей , зовнішній – . Камера : подвійна основна лінза, одна фронтальна камера для використання у будь-якому положенні.

: подвійна основна лінза, одна фронтальна камера для використання у будь-якому положенні. Товщина : у складеному стані – 9-9,5 мм , у розкладеному – 4,5-4,8 мм .

: у складеному стані – , у розкладеному – . Корпус : титановий сплав, петля з нержавіючої сталі та титану.

: титановий сплав, петля з нержавіючої сталі та титану. Аутентифікація : повернення Touch ID у вигляді кнопки збоку (Face ID може бути відсутнім через конструкційні обмеження).

: повернення у вигляді кнопки збоку (Face ID може бути відсутнім через конструкційні обмеження). Батарея : використання високощільних елементів, аналогічних до майбутнього iPhone 17.

Вихід першого складаного iPhone проходитиме поетапно. У другому кварталі 2025 року компанія Apple планує остаточно затвердити всі технічні характеристики пристрою. Після цього, у третьому кварталі того ж року, проєкт офіційно розпочнеться.

Масове виробництво смартфона заплановано на четвертий квартал 2026 року, що означає, що перші пристрої можуть з’явитися на ринку вже наприкінці року або на початку 2027-го.

Паралельно з цим, у 2027 році компанія має намір розпочати розробку другого покоління складаного iPhone, що може означати подальше вдосконалення технології та розширення модельного ряду.

Через складність виробництва очікується обмежена кількість пристроїв у перші роки. До 2026 року Apple зможе поставити 3-5 мільйонів одиниць, а до 2027 року, з урахуванням другого покоління, поставки можуть зрости до 20 мільйонів.

Також відомо, що Apple планує випустити складаний ноутбук.