Первый складной iPhone: когда выйдет и сколько будет стоить

Apple готовится представить свой первый складной iPhone, который станет одним из самых дорогих устройств компании. Ожидается, что смартфон будет позиционироваться как премиальный гаджет с инновационными возможностями на основе искусственного интеллекта.

Об этом написал аналитик рынка Минг-Чи Куо.

Ожидаемая стоимость первого сложного iPhone составит от 2000 до 2500 долларов. Несмотря на высокую цену, эксперты прогнозируют значительный спрос среди поклонников бренда.

Устройство будет ориентировано на пользователей, стремящихся получить новейшие технологии и увеличенную функциональность.

Куо также отмечает, что устройство будет позиционироваться как настоящий смартфон с ИИ, с большими экранами, позволяющими улучшить многозадачность на основе искусственного интеллекта.

Характеристики сложного iPhone

Дизайн : форм-фактор "книга", внутренний дисплей 7,8 дюйма , внешний – 5,5 дюйма .

: форм-фактор "книга", внутренний дисплей , внешний – . Камера : двойная основная линза, одна передняя камера для использования в любом положении.

: двойная основная линза, одна передняя камера для использования в любом положении. Толщина : в сложенном состоянии – 9-9,5 мм , в разложенном – 4,5-4,8 мм .

: в сложенном состоянии – , в разложенном – . Корпус : титановый сплав, петля из нержавеющей стали и титана.

: титановый сплав, петля из нержавеющей стали и титана. Аутентификация : возврат Touch ID в виде кнопки сбоку (Face ID может отсутствовать из-за конструкционных ограничений).

: возврат в виде кнопки сбоку (Face ID может отсутствовать из-за конструкционных ограничений). Батарея : использование высокоплотных элементов, аналогичных будущему iPhone 17.

Выход первого сложного iPhone будет проходить поэтапно. Во втором квартале 2025 года Apple планирует окончательно утвердить все технические характеристики устройства. После этого в третьем квартале того же года проект официально начнется.

Массовое производство смартфона запланировано на четвертый квартал 2026 года, что означает, что первые устройства могут появиться на рынке уже в конце года или начале 2027-го.

Параллельно с этим, в 2027 году компания намерена приступить к разработке второго поколения сложного iPhone, что может означать дальнейшее совершенствование технологии и расширение модельного ряда.

Из-за сложности производства ожидается ограниченное количество устройств в первые годы. К 2026 году Apple сможет поставить 3-5 миллионов единиц, а к 2027 году, с учетом второго поколения, поставки могут возрасти до 20 миллионов.

Также известно, что Apple планирует выпустить складной ноутбук .