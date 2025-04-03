Техніка Apple суттєво подорожчає через мита Трампа

Компанія Apple постраждає від нових мит президента США Дональда Трампа для Тайваню, В'єтнаму та Китаю, адже там виробляють компоненти для iPhone, iPad і Mac. Це коштуватиме компанії мільярдів доларів

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Про це пише The New York Times

Видання зауважує, що Трамп запровадив одні з найвищих тарифів для країн, де Apple збирає свою продукцію: В'єтнаму (46%), Китаю (34%) та Індії (26%).

Тому Apple доведеться або сплачувати мита і втрачати прибуток, або перекласти витрати на покупців.

Так, AirPods із В'єтнаму або iPad з Індії можуть подорожчати на 20–40 доларів залежно від моделі. А iPhone, який коштує 1000 доларів, зросте в ціні на 50–70 доларів, переконують експерти.

Коли Трамп вперше наклав мита на Китай у 2018 році, Apple почала переносити виробництва iPad і AirPods до В’єтнаму, а iPhone – до Індії.

iPhone, iPad і Apple Watch забезпечують три чверті майже 400 мільярдів доларів річного доходу Apple.

За даними Morgan Stanley, тарифи на iPhone та інші пристрої, імпортовані з Китаю, збільшать щорічні витрати Apple на 8,5 мільярда доларів. Це зменшить прибуток компанії наступного року приблизно на 7,85 мільярда доларів.

Акції Apple впали на близько 7,5% на торгах після оголошення тарифів і знизилися майже на 16 пунктів, а ринкова капіталізація компанії знизилася більш ніж на $240 млрд.

Раніше повідомлялося, що Apple планує протягом наступних чотирьох років витратити 500 мільярдів доларів на інвестиції в США, у тому числі на будівництво гігантського заводу в Техасі з виробництва серверів штучного інтелекту та створення за цей період близько 20 000 робочих місць у сфері досліджень і розробок по всій країні.