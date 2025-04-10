Щоб уникнути мит Трампа, Apple перевозить з Індії 1,5 млн iPhone — Reuters

Технологічний гігант Apple зафрахтував вантажні рейси для переправки 600 тонн iPhone, або близько 1,5 мільйона, у США з Індії, намагаючись обійти мита президента Дональда Трампа. Компанія збільшила виробництво у Сполучених Штатах, через що вартість її продукції може значно здорожчати.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.

Американський виробник смартфонів намагається обійти мита ​​Трампа та наростити запаси своїх популярних iPhone у Сполучених Штатах, одному з найбільших ринків для нього. Аналітики попереджають, що ціни на iPhone в США можуть різко зрости з огляду на високу залежність Apple від імпорту з Китаю, основного центру виробництва пристроїв, на який поширюється найвища ставка тарифу Трампа в 125%.

Ця цифра набагато перевищує мито в 26% на імпорт з Індії, яке зараз призупинено після того, як цього тижня Трамп оголосив про 90-денну паузу.

У публікації зазначається, що компанія Apple лобіювала серед індійських аеропортів скорочення часу, необхідного для проходження митниці в аеропорту Ченнаї. Так звану схему "зеленого коридору" в аеропорту індійського виробничого центру скопійовано з моделі, яку Apple використовує в деяких аеропортах Китаю.

За словами джерела та представника індійського уряду, з березня вилетіло близько шести вантажних літаків вантажопідйомністю 100 тонн кожен, один із них — цього тижня, якраз перед набуттям чинності нових мит.

Вага упакованого iPhone 14 та його зарядного кабелю становить близько 350 грамів, що означає, що загальний вантаж вагою 600 тонн включав близько 1,5 мільйонів iPhone з урахуванням ваги упаковки.

Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік у всьому світі, при цьому, за оцінками Counterpoint Research, п'ята частина загального імпорту iPhone у США в даний час надходить з Індії, а решта — з Китаю.

За розрахунками, заснованими на прогнозах Rosenblatt Securities, за тарифної ставки 54% вартість топової моделі iPhone 16 Pro Max у США зросла б з 1599 доларів до 2300 доларів.

Раніше повідомлялося, що корпорація Apple може перенести виробництво iPhone в США, але це збільшить вартість виготовлення пристрою, ціна може сягнути $3500. Також компанія зіткнеться зі значними логістичними проблемами.