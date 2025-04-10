Ціна на iPhone може злетіти до $3500, якщо виробництво перенесуть до США

Корпорація Apple може перенести виробництво iPhone в США, але це збільшить вартість виготовлення пристрою, ціна може сягнути $3500. Також компанія зіткнеться зі значними логістичними проблемами.



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Про це пише Bloomberg та CNN.

За даними Bank of America, попри здатність технологічного гіганта залучити місцевих працівників для фінального складання, "суттєва частина" компонентів iPhone, як і раніше, буде вироблятися в Китаї та ввозитися до Сполучених Штатів. За їхніми прогнозами, враховуючи ймовірність сплати обопільних мит на цей імпорт, загальні витрати зростуть на 90% або вище.

Як зазначив керівник відділу технологічних досліджень у фінансовій компанії Wedbush Securities Ден Айвз, вироблені в США iPhone можуть коштувати більше ніж у три рази порівняно з нинішньою ціною близько 1000 доларів, тому що буде необхідно відтворити дуже складну виробничу екосистему, яка зараз існує в Азії.

"Ви створюєте це (ланцюжок поставок) у США на заводі в Західній Вірджинії та Нью-Джерсі. Це будуть iPhone за 3500 доларів", - сказав він, маючи на увазі заводи з виробництва або високотехнологічні виробничі потужності, де зазвичай виготовляються комп’ютерні мікросхеми, які живлять електронні пристрої.

Навіть у цьому випадку переміщення лише 10% ланцюжка поставок до США Apple коштуватиме приблизно 30 мільярдів доларів і потребуватиме 3 роки, додав аналітик.

Видання нагадує, що виробництво та складання деталей смартфонів перемістилися в Азію десятиліття тому, оскільки американські компанії в основному зосереджувалися на розробці програмного забезпечення та дизайні продуктів, що приносило набагато більший прибуток. Цей крок допоміг зробити Apple однією з найдорожчих компаній у світі та закріпити себе як домінуючого виробника смартфонів.

З моменту інавгурації Трампа наприкінці січня 2025 року акції Apple втратили близько 25% своєї вартості через побоювання щодо впливу мит на її розгалужений ланцюг поставок, який сильно залежить від Китаю та Тайваню. Близько 90% iPhone збираються в Китаї.

Нагадаємо, що Apple планує протягом наступних чотирьох років витратити 500 мільярдів доларів на інвестиції в США, у тому числі на будівництво гігантського заводу в Техасі з виробництва серверів штучного інтелекту та створення за цей період близько 20 000 робочих місць у сфері досліджень і розробок по всій країні.