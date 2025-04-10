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Цена на iPhone может взлететь до $3500, если производство перенесут в США
Корпорация Apple может перенести производство iPhone в США, но это увеличит стоимость изготовления устройства, цена может достичь $3500. Также компания столкнется со значительными логистическими проблемами.
Об этом пишет Bloomberg и CNN.
По данным Bank of America, несмотря на способность технологического гиганта привлечь местных работников для финальной сборки, "значительная часть" компонентов iPhone по-прежнему будет производиться в Китае и ввозиться в Соединенные Штаты. По их прогнозам, учитывая вероятность уплаты взаимных пошлин на этот импорт, общие затраты возрастут на 90% или выше.
Как отметил руководитель отдела технологических исследований в финансовой компании Wedbush Securities Дэн Айвз, производимые в США iPhone могут стоить более чем в три раза по сравнению с нынешней ценой около 1000 долларов, так как потребуется воспроизвести очень сложную производственную экосистему, которая сейчас существует в Азии.
"Вы создаете это (цепочка поставок) в США на заводе в Западной Виргинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов", — сказал он, имея в виду заводы по производству или высокотехнологичные производственные мощности, где обычно производятся компьютерные микросхемы, питающие электронные устройства.
Даже в этом случае перемещение лишь 10% цепочки поставок в США Apple обойдется примерно в 30 миллиардов долларов и потребует 3 года, добавил аналитик.
Издание напоминает, что производство и сборка деталей смартфонов переместились в Азию десятилетия назад, поскольку американские компании в основном сосредотачивались на разработке программного обеспечения и дизайне продуктов, что приносило гораздо большую прибыль. Этот шаг помог сделать Apple одной из самых дорогих компаний в мире и закрепить себя как доминирующего производителя смартфонов.
С момента инаугурации Трампа в конце января 2025 года акции Apple потеряли около 25% своей стоимости из-за опасений по поводу влияния пошлин на ее разветвленную цепь поставок, которая сильно зависит от Китая и Тайваня. Около 90% iPhone собираются в Китае.
Напомним, что Apple планирует в течение следующих четырех лет потратить 500 миллиардов долларов на инвестиции в США, в том числе строительство гигантского завода в Техасе по производству серверов искусственного интеллекта и создание за этот период около 20 000 рабочих мест в сфере исследований и разработок по всей стране.