ИИ с душой Apple: OpenAI объединяется с культовым дизайнером Джони Айвом в сделке на $6,5 миллиарда

OpenAI объявила о самом громком приобретении в своей истории – почти за $6,5 миллиарда (в акциях) компания выкупит стартап io, сооснованный Джони Айвом, культовым дизайнером Apple, стоявшим за созданием iPhone, iPod и MacBook.

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Это начало новой эпохи "эмоционального" железа, пишет Delo.ua со ссылкой на информацию Bloomberg.

Таким образом OpenAI официально выходит на рынок устройств с поддержкой ИИ – и делает это не с кем-нибудь, а с человеком, который в свое время визуализировал будущее смартфонов.

Вместе с Айвом в OpenAI перейдет целая команда дизайнеров из стартапа io – многие работали над легендарными продуктами Apple. Соглашение предусматривает создание нового подразделения внутри OpenAI, которое будет полностью посвящено созданию интуитивных, эстетических и "живых" ИИ -гаджетов.

"У меня возникает ощущение, что все, чему я научился за последние 30 лет, привело меня именно сюда, в этот момент, – сказал Айв в совместном интервью с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. – Это отношения и формат сотрудничества, которые, я верю, принесут продукты, продукты и еще раз продукты".

Ожидается, что новая линейка гаджетов от OpenAI с почерком Айва станет прорывом в мире искусственного интеллекта:

интуитивные ИИ -компаньоны без кнопок;

носимые гаджеты, распознающие эмоции и контекст ;

эстетические домашние ИИ -хабы для быта, обучения и медитации ;

устройства без экранов, взаимодействующих голосом, жестами и ощущениями .

Для Айва это символическое возвращение к корням потребительской электроники – теперь в тандеме с наиболее обсуждаемой компанией в мире искусственного интеллекта. После выхода из Apple в 2019 году он сохранил ореол мифотворца дизайна – и теперь возвращается в большую игру, чтобы перезагрузить саму идею технологий.

Это уже не просто "железо". Это – ИИ с душой.