Apple изменяет правила игры: iOS 26 и другие ОС получат новые названия по году выпуска

Apple готовит наибольшее изменение в названиях своих операционных систем, являющихся частью масштабного обновления программного обеспечения для всех устройств компании.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По словам собеседников агентства, следующие операционные системы Apple будут называться по году, следующему после их выпуска, а не по номеру версии. То есть на смену нынешней версии iOS 18 придет iOS 26, а не iOS 19, как предполагалось ранее.

Остальные операционные системы будут называться iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Apple решила внести изменения ради единообразия своего брендинга, а также чтобы не путать клиентов и разработчиков. Текущие операционные системы имеют разные номера – iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2, поскольку их начальные версии выпустили в разное время.

Ожидается, что Apple объявит об изменениях на Всемирной конференции разработчиков WWDC 9 июня.

Прием смены нумерации

Это не первый случай смены нумерации в истории технологических гигантов. Так, компания Samsung 2020 переименовала свой флагманский телефон линейки Galaxy S в честь года его выпуска, перейдя в Galaxy S20 (предыдущая версия, выпущенная в 2019-м, называлась Galaxy S10).

Компания Microsoft в 1995 году начала именовать свои операционные системы по году их выпуска, выпустив Windows 95, Windows 98 и Windows 2000. Подход Apple несколько отличается, поскольку компания будет использовать будущий год, а не текущий.

Напомним, в апреле компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.