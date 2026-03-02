Запланована подія 2

Apple представила бюджетный iPhone 17e с чипом A19 и камерой 48 Мп за $599

Apple
Apple представила бюджетный iPhone 17e

Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 17e, объединяющий ключевые функции флагманской линейки iPhone 17 и доступную цену — $599.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на релиз Apple.

Устройство получило чип A19 последнего поколения, 6,1-дюймовый Super Retina XDR 4 дисплей, 48-мегапиксельную камеру Fusion с возможностью снимать видео в 4K, порт USB-C и поддержку беспроводной зарядки MagSafe мощностью до 15 Вт.

Новинка имеет 256 ГБ памяти, что вдвое больше, чем у iPhone 16e, и позволяет хранить больше фото, видео и приложений. Корпус смартфона сочетает прочную алюминиевую рамку и покрытие Ceramic Shield 2, что обеспечивает повышенную стойкость к царапинам и падениям.

Смартфон получил поддержку технологии MagSafe для магнитной беспроводной зарядки – в отличие от предшественника, где использовалась стандартная беспроводная зарядка Qi. Также базовая версия имеет 256 ГБ встроенной памяти.

iPhone 17e поддерживает современные функции безопасности и комфорта: автоматическую фильтрацию звонков неизвестных абонентов, обнаружение аварий, спутниковые сообщения и технологии Apple Intelligence, облегчающие ежедневное пользование. Смартфон работает на 5G, поддерживает eSIM и обеспечивает длительное время автономной работы – до 26 часов воспроизведения видео.

Apple позиционирует iPhone 17e как доступный вариант для широкого круга пользователей, сочетая современный дизайн, производительность и набор функций, ранее доступных только в топовых моделях.

Добавим, с выходом новой серии iPhone 17 Apple традиционно обновила свою линейку, прекратив продажу четырех моделей предыдущего поколения. Таким образом, в 2025 году из официального сайта и магазинов Apple исчезли iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Татьяна Гойденко