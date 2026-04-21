Тім Кук залишає посаду глави Apple: хто його замінить

Тім Кук залишить посаду генерального директора компанії Apple 1 вересня 2026 року і перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Новим CEO стане Джон Тернус, який наразі є старшим віцепрезидентом з апаратного забезпечення та керує розробкою iPhone, iPad та Mac.

Як пише Delo.ua, про це про це повідомили в Apple.

У компанії заявили, що це рішення стало результатом довгострокового планування наступництва, яке одноголосно підтримала рада директорів.

Тім Кук керуватиме Apple до кінця літа, щоб забезпечити плавний перехід.

Новим генеральним директором з 1 вересня цього року стане Джон Тернус.

Йому зараз 50 років – стільки ж, скільки було Куку, коли він обійняв цю посаду. Таким чином він зможе керувати Apple ще 10 років на відміну від інших топменеджерів, які старші.

При цьому Тім Кук не йде з керівництва компанії і очолить раду директорів Apple.

Тім Кук приєднався до Apple у 1998 році, а у 2011-му змінив Стіва Джобса на посаді CEO. За час його керівництва Apple перетворилася на одну з найдорожчих компаній світу: її ринкова капіталізація зросла більш ніж удесятеро — приблизно з $350 млрд до $4 трлн.

Нагадаємо, в жовтні минулого року акції Apple встановили історичний максимум, сягнувши позначки $262,24. Причиною стало зростання попиту на нову лінійку iPhone.