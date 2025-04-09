Microsoft обійшла Apple і стала найдорожчою публічною компанією у світі

Microsoft повернула собі статус найдорожчої публічної компанії світу після чотириденного падіння вартості акцій Apple, яка втратила 23% ринкової капіталізації. На закритті торгів у вівторок ринкова вартість Microsoft становила $2,64 трлн, тоді як капіталізація Apple опустилася до $2,59 трлн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це пише CNBC.

Падіння Apple стало найглибшим серед технологічних гігантів великої капіталізації на тлі негативної реакції ринку на нову торговельну політику президента США Дональда Трампа.

Масштабне введення мит на імпорт із понад 100 країн, включно з Китаєм, де Apple має критично важкі виробничі ланцюги, викликало побоювання щодо інфляції та можливої рецесії.

Індекс Nasdaq втратив 13% лише за останні чотири торгові дні. За оцінками аналітиків UBS, через нові тарифи ціна на iPhone 16 Pro Max у США може зрости на $350.

Хоча Microsoft також постраждала від загального спаду на ринку, аналітики Jefferies минулого тижня назвали її однією з компаній, більш ізольованих від впливу тарифної невизначеності. Попри те, що в січні Microsoft опублікувала слабкі прогнози доходів, компанія виявилася більш стійкою порівняно з іншими техгігантами.

До нещодавнього обвалу акцій і Apple, і Microsoft, а також виробник чипів Nvidia, тимчасово оцінювалися понад $3 трлн. Microsoft вже займала перше місце на початку 2024 року, однак незабаром Apple знову очолила рейтинг. Сьогодні лідерство знову змінилося.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Наслідки введення мит вже проявляються на фінансових ринках. Фондові ф’ючерси в США різко впали, а світові біржі негативно відреагували на торговельні заходи адміністрації Трампа. Однак Білий дім наполягає, що тарифи є лише частиною ширшої економічної стратегії, яка також включає скорочення регулювання та зменшення державних витрат.

Через падіння світових ринків, викликане новими митами, найбагатші люди світу втратили загалом 208 мільярдів доларів.