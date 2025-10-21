Акції Apple досягли нового рекорду у 2025 році на тлі оновлення лінійки iPhone

У понеділок, 20 жовтня, акції Apple вперше у 2025 році встановили історичний максимум, сягнувши позначки $262,24. Це зростання на 3,9% стало можливим після того, як аналітична компанія Loop Capital підвищила рейтинг акцій технологічного гіганта з "утримувати" до "купувати". Причиною стало зростання попиту на нову лінійку iPhone.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Цей прорив дозволив подолати історичний максимум, встановлений ще у грудні 2024 року. Протягом значної частини поточного року Apple демонструвала невдачі серед акцій індексу S&P 500, переживши падіння на 31% у квітні. Однак з того часу акції виробника iPhone злетіли більш ніж на 50%, повернувшись до позитивного показника за рік наприкінці вересня.

Поштовхом для зростання є ознаки вищого, ніж очікувалося, попиту на iPhone 17. Аналіз Counterpoint Research минулого тижня показав, що серія iPhone 17 перевершила iPhone 16 на 14% за перші 10 днів продажів у США та Китаї.

Аналітик Loop, Ананда Баруа, оптимістично прокоментував підвищення рейтингу, зазначивши: "Ми зараз знаходимося на передовій довгоочікуваного циклу впровадження Apple".

Інші аналітичні компанії також розділяють позитивний настрій. Бен Рейтцес з Melius Research вважає, що компанія "повертає собі ритм", зауваживши, що "Apple прагне змусити замовкнути своїх критиків".

Однак не всі впевнені, що вихід на ринок iPhone 17 виправдовує оцінку Apple. Техногігант залишається менш популярним, ніж інші мегакапіталізовані компанії: близько 60% аналітиків рекомендують купувати акції цієї компанії, однак зауважують, що наразі "імпульс продажів iPhone 17 знижується".

Нагадаємо, Apple активно готується до майбутніх змін у керівництві компанії та розглядає можливість призначення Джона Тернуса, керівника апаратного підрозділу, на посаду генерального директора замість Тіма Кука після його відходу від справ.