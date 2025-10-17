Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,77

41,68

EUR

49,00

48,81

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Apple підписала п'ятирічну угоду про трансляцію "Формули-1" у США на $700 млн

Формула-1
Apple стала новим транслятором Формули-1 у США / Depositphotos

Apple підписала угоду на 700 мільйонів доларів на трансляцію гонок “Формули-1” у США, приєднавшись до Amazon та Netflix у подальшому розширенні трансляції спортивних змагань у прямому ефірі.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Угода була офіційно підтверджена в п’ятницю, напередодні Гран-прі США в Остіні. Трансляція "Формули-1" на платформах Apple розпочнеться з сезону 2026 року.

Фінансові деталі

Нове партнерство коштуватиме Apple близько $140 мільйонів на рік, що значно перевищує суму, яку раніше сплачував ESPN (близько $85 мільйонів).

Керівництво "Формули-1" розглядає цю угоду як ключовий крок для розширення аудиторії в Сполучених Штатах. Виконавчий директор Формули-1 Стефано Доменікалі заявив, що Apple забезпечить, аби "Формула-1" була готова проникнути в більше закладів та більше в культуру американських фанатів та охопити молодше покоління.

Успіх фільму "Формула-1"

Як пише FT, партнерство слідує за колосальним успіхом фільму "Формула-1" із Бредом Піттом у головній ролі, який став першим великим касовим хітом Apple TV+. Фільм зібрав у прокаті майже $630 мільйонів, продемонструвавши здатність Apple просувати цей вид спорту серед нової аудиторії.

Apple планує транслювати всі етапи змагань: тренування, кваліфікації, спринтерські гонки та змагання Гран-прі.

Крім того, компанія обіцяє "принести все, що може запропонувати Apple" — від роздрібних магазинів до всіх своїх екосистемних додатків (спорт, подкастинг, музика, Apple TV та Apple News).

Нагадаємо, Apple активно готується до майбутніх змін у керівництві компанії та розглядає можливість призначення Джона Тернуса, керівника апаратного підрозділу, на посаду генерального директора замість Тіма Кука після його відходу від справ.

Автор:
Тетяна Бесараб