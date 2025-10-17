Apple підписала п'ятирічну угоду про трансляцію "Формули-1" у США на $700 млн

Apple підписала угоду на 700 мільйонів доларів на трансляцію гонок “Формули-1” у США, приєднавшись до Amazon та Netflix у подальшому розширенні трансляції спортивних змагань у прямому ефірі.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Угода була офіційно підтверджена в п’ятницю, напередодні Гран-прі США в Остіні. Трансляція "Формули-1" на платформах Apple розпочнеться з сезону 2026 року.

Фінансові деталі

Нове партнерство коштуватиме Apple близько $140 мільйонів на рік, що значно перевищує суму, яку раніше сплачував ESPN (близько $85 мільйонів).

Керівництво "Формули-1" розглядає цю угоду як ключовий крок для розширення аудиторії в Сполучених Штатах. Виконавчий директор Формули-1 Стефано Доменікалі заявив, що Apple забезпечить, аби "Формула-1" була готова проникнути в більше закладів та більше в культуру американських фанатів та охопити молодше покоління.

Успіх фільму "Формула-1"

Як пише FT, партнерство слідує за колосальним успіхом фільму "Формула-1" із Бредом Піттом у головній ролі, який став першим великим касовим хітом Apple TV+. Фільм зібрав у прокаті майже $630 мільйонів, продемонструвавши здатність Apple просувати цей вид спорту серед нової аудиторії.

Apple планує транслювати всі етапи змагань: тренування, кваліфікації, спринтерські гонки та змагання Гран-прі.

Крім того, компанія обіцяє "принести все, що може запропонувати Apple" — від роздрібних магазинів до всіх своїх екосистемних додатків (спорт, подкастинг, музика, Apple TV та Apple News).

Нагадаємо, Apple активно готується до майбутніх змін у керівництві компанії та розглядає можливість призначення Джона Тернуса, керівника апаратного підрозділу, на посаду генерального директора замість Тіма Кука після його відходу від справ.