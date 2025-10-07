Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple: ЗМІ дізналися, хто займе його місце

Apple активно готується до майбутніх змін у керівництві компанії та розглядає можливість призначення Джона Тернуса, керівника апаратного підрозділу, на посаду генерального директора замість Тіма Кука після його відходу від справ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентство, Тернус, який відповідає за розробку апаратного забезпечення для iPhone, iPad, Mac та окулярів Vision, вважається одним із найбільш ймовірних кандидатів на посаду генерального директора Apple.

Тіму Куку наступного місяця виповниться 65 років. Він може обрати шлях, яким йшли інші лідери технологічної галузі, і, пішовши з посади генерального директора, залишитися у компанії як голова ради директорів.

Тім Кук поки не планує негайно залишати посаду, однак усередині компанії визнають, що питання спадковості стає дедалі актуальнішим.

Тернусу зараз 50 років – стільки ж, скільки було Куку, коли він обійняв цю посаду. Таким чином він зможе керувати Apple ще 10 років на відміну від інших топменеджерів, які старші.

Також Тернус харизматичний, він користується повагою серед співробітників Apple і довірою Кука, який і надав йому більше повноважень.

Протягом останнього десятиліття Apple підтримувала стабільний склад керівництва. Попри звільнення таких відомих менеджерів, як Джоні Айв та Анджела Арендтс у 2019 році, генеральний директор Тім Кук зміг переконати ключових керівників відкласти вихід на пенсію. Наприклад, Філ Шиллер продовжує контролювати App Store і запуск продуктів, а Лука Маестрі — управління нерухомістю та інформаційними системами.

Однак, як зазначає агентство, зміни неминучі. Головний операційний директор (COO) Джефф Вільямс, який раніше вважався потенційним наступником Тіма Кука, відмовився від частини операційних обов’язків у липні та планує остаточно залишити компанію до кінця року.

Майбутнє керівника ШІ-напряму Джона Джаннандреа також лишається невизначеним. Його команда відповідає за Apple Intelligence та інтеграцію ШІ у Siri, проте після труднощів з запуском Apple Intelligence і перебудовою Siri частина його обов’язків була скорочена. Наразі Apple розглядає зовнішніх кандидатів для посилення ШІ-напряму та потенційної заміни керівника.

Bloomberg зауважує, що це тривожна ситуація для компанії з оцінкою майже в 4 трильйони доларів.

Нагадаємо, Apple звернулася до антимонопольних органів ЄС з вимогою скасувати нещодавно прийняті правила для великих технологічних компаній. Техногігант стверджує, що ці норми, які мають на меті захист цифрових споживачів, насправді створюють ризики для їхньої конфіденційності та загрожують підірвати інновації.