Apple закликає ЄС скасувати антимонопольні правила: якими ризиками стурбована компанія

магазин Apple, вулиця, дорога, автомобіль, люди
Apple закликає ЄС скасувати антимонопольні правила. / Вікіпедія

Apple звернулася до антимонопольних органів ЄС з вимогою скасувати нещодавно прийняті правила для великих технологічних компаній. Техногігант стверджує, що ці норми, які мають на меті захист цифрових споживачів, насправді створюють ризики для їхньої конфіденційності та загрожують підірвати інновації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Виробник iPhone висловив свою незгоду із законом про цифрові ринки (DMA), який ЄС запровадив минулого року. Хоча Apple дотримується правил, компанія закликала регуляторів більш ретельно вивчити їхній вплив на користувачів і бізнес у регіоні. В окремих зауваженнях до Європейської комісії Apple навіть попросила скасувати або скоротити дію цього закону.

DMA визначає чіткі правила для таких сервісів, як Google Search, Safari, Amazon та Facebook, і має на меті запобігти зловживанню монопольним становищем. Штрафи за порушення можуть сягати до 10% світового доходу компанії, а у разі повторних порушень — до 20%.

Apple наголошує, що примусове розміщення зовнішніх платіжних сервісів та дозвіл на завантаження додатків зі сторонніх майданчиків наражає користувачів на ризики шкідливого програмного забезпечення та шахрайства. Компанія вважає, що це також може поставити під загрозу конфіденційні дані.

"Стало очевидно, що DMA призводить до погіршення досвіду для користувачів Apple в ЄС. Це наражає їх на нові ризики та порушує простий, безперебійний спосіб взаємодії їхніх продуктів Apple", — йдеться у блозі компанії.

У квітні Європейська комісія оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро (588 мільйонів доларів США), заявивши, що компанія порушила правила, які дозволяють розробникам спрямовувати користувачів до покупок поза її магазином. Apple не погодився та оскаржує це рішення.

Слід зазначити, що інші великі технологічні фірми, включно з Meta, також зазнали штрафів згідно з цим регламентом. Раніше ЄС наклав на компанії значні штрафи: понад 8 мільярдів доларів для Google та 13 мільярдів євро для Apple за несплату податків в Ірландії.

Президент США Дональд Трамп давно виступає проти технологічного та антимонопольного регулювання ЄС щодо американських технологічних гігантів. У серпні він пригрозив запровадити нові тарифи та обмеження на експорт передових технологій та напівпровідників у відповідь на податки на цифрові послуги інших країн, які вдарили по американських технологічних компаніях.

Нагадаємо, на початку вересня ЄС наклав штраф на Google у розмірі 2,95 мільярда євро (3,45 мільярда доларів) за порушення антимонопольного законодавства у сфері рекламних технологій. Цей штраф став четвертим для американської транснаціональнї корпорації від європейського регулятора та викликав обурення президента США Дональда Трампа.

Автор:
Тетяна Ковальчук